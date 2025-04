Diego Arrabal clama contra Sonsoles Ónega y su equipo por lo visto en directo: "Me volvéis loco"

Después de que este miércoles fuera Sonsoles Ónega la que llamara la atención a Diego Arrabal por estar fumando mientras conectaba con él en 'Y ahora Sonsoles'; un día después ha sido el paparazzi el que se ha mostrado molesto con la presentadora y su equipo.

Así, por segundo día consecutivo, Sonsoles Ónega conectaba con Diego Arrabal para hablar de las comentadas fotografías de la princesa Leonor en la playa que ha publicado la revista Diez Minutos. Lo hacía después de haber hablado con Nacho Romero, un periodista uruguayo que se encontraba en el lugar en el que se realizaron las instantáneas.

"Ahora sí, Diego Arrabal fotógrafo", comentaba Sonsoles después de que tratara de darle paso saltándose la escaleta del programa porque tenía que emitir antes un vídeo sobre la repercusión internacional de las fotos de la princesa Leonor. "Uy, pero hoy no tienes postproducido el bunker ese", comentaba Sonsoles al ver el fondo de su compañero.

"Me estáis volviendo loco hoy", soltaba entonces Diego Arrabal después de no saber cuándo iba a entrar en directo. "Ahora, estoy muy enfadado contigo", aseveraba el paparazzi. "¿Conmigo?", se preguntaba Sonsoles Ónega. "Claro, por eso estás sin postproducir ni nada", añadía la presentadora.

Diego Arrabal, enfadado con Sonsoles Ónega y su programa

Y Diego Arrabal no dudaba en explicar el motivo de su enfado. "No, porque antes habéis presentado al compañero uruguayo con un aplauso que se ha caído el plató y....", trataba de decir antes de que le cortaran. "Bueno, bueno lo que me faltaba", reaccionaba Nacho Gay. "Celos, celos", se oía decir a otra colaboradora.

Tras ver que el público estaba a punto de aplaudir a Diego, Sonsoles les frenaba y pedía a su compañero que postprodujera su fondo. "Estoy en ello, es que Andrea me ha vuelto loco", aseveraba él aludiendo a la directora de 'Y ahora Sonsoles'. "Es que el fondo no es lo mismo tu cuarto que la playa de la mulata", replicaba Ángela Vallvey.

"No, no que no hay aplausos si no postproduce el bunker ese", insistía Sonsoles ante un Diego Arrabal que le pedía tiempo para poder hacerlo. "Si es que me estáis volviendo loco, ahora si lo vamos a hacer bien", añadía.