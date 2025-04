Shock absoluto de los espectadores con 'La Revuelta': El invitado internacional que ha logrado Broncano

Parecía que 'La Revuelta' iba a dedicar su emisión completa de este miércoles a la entrevista de Pablo Chiapella, que visitó el espacio de La 1 para presentar su nueva película 'El casoplón'. Sin embargo, durante la recta final del programa, David Broncano sorprendió recibiendo a un artista de talla internacional, Damiano David, integrante de Mankesin y ganador de Eurovisión 2021.

"El último programa que visitó fue el 'Late night show' en Estados Unidos", comentó David Broncano visiblemente sorprendido de que la estrella italiana hubiese accedido a acudir al espacio de TVE. Entonces, nada más recibir al cantante el público enloqueció ante la sorpresa de última hora. Y tras varios minutos de italiano improvisado por parte del humorista, el intérprete se despidió con una actuación en directo.

Las redes no dan crédito a la visita de Damiano David a 'La Revuelta': "¿Puede ser más random?"

Pero sin duda, uno de los momentos que más impactó a los espectadores de 'La Revuelta' fue cuando David Broncano cruzó al cantante italiano con Pablo Chiapella, que se preparaba para dejar el escenario. El presentador no dudó en preguntar al artista si el apellido del actor era lo suficientemente italiano, una cuestión que pilló por sorpresa al integrante de Maneskin.

No sé si os habéis dado cuenta pero es que está aquí nada más y nada menos que Damiano David. @daviddamiano99 pic.twitter.com/sUIixLOnH2 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 9, 2025

Y las redes no tardaron en manifestar la enorme sorpresa que había sido la visita del italiano. "No me puedo creer que hayáis conseguido traer a Damiano David. Tendría que haber salido antes", señaló un espectador en X. "¿Puede ser más random este cruce en 'LaRevuelta' entre Damiano David de Maneskin y Pablo Chiapella?", preguntó otro usuario de la plataforma.

No me puedo creer que hayáis conseguido traer a Damiano David a La Revuelta 🤩 Tendría que haber salido antes!! 🤘🎸#LaRevuelta — Miss Harkness (@harkness_miss) April 9, 2025

Gracias TVE, regalazo de miercoles Damiano David 🫶#LaRevuelta — Esperanza Pérez (@mimokaloka) April 9, 2025

Puede ser más random este cruce en #LaRevuelta entre Damiano David de Maneskin y Pablo Chiapella 🍑 #LaRevueltaRTVE pic.twitter.com/c1Qj8uGb2R — 𝙴𝚍𝚞𝚊𝚛𝚍𝚘 𝚅𝚒𝚕𝚕𝚊𝚗𝚞𝚎𝚟𝚊 (@e__VILLANUEVA) April 9, 2025

por qué he encendido la televisión y han aparecido damiano david con el de la que se avecina — amanda 🇵🇸 (@tofubell_) April 9, 2025

Yo: me acuesto un día un poco más temprano y me pierdo #LaRevuelta.



La pu7ísima Revuelta: hoy ha venido Damiano David. — Ivi Venegas (@IviVenegas) April 9, 2025

Cómo que damiano david estoy dando vOLTERETAS — Júlia (Liah) (@YeahMadreFoca) April 9, 2025

Lo de Damiano David en La revuelta qué fantasía es????? — 🍂Carla 👻🏳️‍🌈 (@caargcc) April 9, 2025

CÓMO QUE DAMIANO DAVID EN @LaRevuelta_TVE 😍😍😍 — Laura (@lauri_dafne) April 9, 2025

QUE COÑO HACE DAMIANO AQUÍ AJAJAJAJAJ ME AHOGO #LaRevuelta Y el puto David inventándose el italiano no doy crédito — monik (@mongdz_) April 9, 2025

He quitado la Champions para ver a Don Damiano David en La Revuelta 🥹 — Jon García 🦁 (@JGC1898) April 9, 2025

Acabo de ver a Damiano David y a Pablo Chiapella interactuando (?) — Fran Cooper (@fransolo14) April 9, 2025

Nunca pensé que vería a Pablo Chiapella y Damiano David juntos https://t.co/nxmpYEqoM2 — noah crimpai sison (@noahwiwi) April 9, 2025

ESTOY DANDO VOLTERETAS https://t.co/xv9sBv1yhn — ArónT206 💦 Λφυα (@arontrigoo06) April 9, 2025

Ya se me ha quitado la mala ostia de ayer del Real Madrid. Servicio público de calidad. Gracias Pedro ❤️ https://t.co/BvOeO44iOt — Football Fan 🏳️‍🌈🤍 (@FootballFan2_) April 9, 2025