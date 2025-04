Sandra Sabatés dice lo que muchos creen del caso Dani Alves en 'El Intermedio' y se lleva los aplausos

Este lunes, 31 de marzo, Sandra Sabatés volvía a sentarse en el 'pico de la mesa' de 'El Intermedio' para responder, con contundencia, a la sentencia absolutoria de Dani Alves. Además de para dar su opinión sobre las polémicas palabras de María Jesús Montero el pasado fin de semana durante un mitin del PSOE.

"En el caso Alves ha habido dos sentencias contradictorias en varios puntos. La primera, la de la Audiencia Provincial de Barcelona, consideró probada la culpabilidad del futbolista. La segunda, la del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, le absuelve no porque le considere inocente si no porque cree que no se puede probar su culpabilidad", empezó explicando la copresentadora del programa de La Sexta.

Asimismo, Sandra Sabatés recordó que "también difieren en su valoración del testimonio de la víctima, que la primera sentencia consideró coherente y especialmente persistente. Mientras que la segunda señalaba que no es fiable". Según la periodista, ahí "radica la diferencia crucial entre ambas: en la manera de entender el consentimiento".

"Para los jueces del TSJC, los vídeos de la víctima bailando antes de la agresión dan poca fiabilidad al testimonio. Sin embargo, es oportuno recordar que el consentimiento no es algo inmutable, puede existir consentimiento para bailar, coquetear, e incluso para ir juntos al baño, pero este puede cambiar o revertirse en cualquier momento. Algo que sí se tuvo en cuenta en la primera de las sentencias", recuerda Sandra Sabatés.

Sandra Sabatés lanza la pregunta que todo el mundo se hace

"Por eso, para muchos juristas la segunda sentencia supone un paso atrás. Porque implica volver al marco anterior en el que es muy difícil para las víctimas probar las agresiones sexuales que suceden en la intimidad", añade la periodista. En su opinión, esta "sentencia absolutoria traslada un mensaje peligroso y muy doloroso para el resto de víctimas de agresiones sexuales".

"Si una víctima como esta que denunció a los pocos minutos su agresión, se lo contó a diferentes testigos, a los responsables del local, a los mossos y se sometió a un estudio médico esa misma madrugada, si ella no ha sido capaz de poner en duda la presunción de inocencia, ¿Quién lo hará?", se pregunta la copresentadora de 'El Intermedio'. De esta forma, muestra su apoyo a las polémicas palabras de María Jesús Montero. Esta aseguró que el testimonio de las víctimas tiene que estar por encima de la presunción de inocencia,

Por ello, "el mensaje que traslada esta segunda sentencia es que las víctimas de agresiones sexuales solo van a ser creídas si han tenido una actitud y un comportamiento modélico antes y después de la agresión". Por lo tanto, "si ya antes solo denunciaba el 8% de las mujeres que sufría violencia sexual, ¿quién lo va a hacer ahora?". "Cada sentencia que ignora y minimiza la violencia de género es un retroceso en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. Y ante la desigualdad: ni un paso atrás", sentencia Sandra Sabatés.

Ovación masiva a la periodista por su alegato

Como siempre que hace un alegato en pro del feminismo y contra el machismo que sigue existiendo en la sociedad, Sandra Sabatés se llevó todos los aplausos en las redes sociales por sus palabras.

Fundamental escuchar esto de Sandra Sabatés en #ElIntermedio sobre el caso de Dani Alves.



Impresionante el análisis de @sandrasabates11

ESTE ES EL PROBLEMA



"Es oportuno recordar que el consentimiento no es algo inmutable. Puede existir con sentimiento para bailar para coquetear, incluso para ir juntos al baño, pero este puede cambiar o revertirse en cualquier momento"

Esta es la clave que no quieren tener en cuenta.



Esta es la clave que no quieren tener en cuenta.

