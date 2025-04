"Me quiero ir ya": Laura Cuevas clama abandonar 'Supervivientes' y hace un llamamiento a la audiencia

La visita de su marido Carlos Calderón a Honduras ha descolocado por completo a Laura Cuevas. Al hambre y a las terribles inclemencias climáticas que están atravesando, a la concursante de 'Supervivientes 2025' se le ha sumado una difícil situación personal que ha provocado que haya llegado al límite.

Hace unas semanas, Carlos destapa que su mujer le había sido infiel antes de viajar a Honduras. Así hablaba sobre ella en 'Tardear': "Lo único que he hecho ha sido ayudarla, quererla, respetarla, amarla y nada más que recibo palos. Y me estoy dando cuenta que es que ella está conmigo simplemente por interés. Ya está".

Tras verse las caras en el Puente de la Concordia y descubrir que su marido le había acusado de serle infiel, Laura Cuevas estallaba contra él: "Estoy flipando, un comercial de Sevilla, ¿de dónde sale? No conozco a ningún comercial de Sevilla. Y el exnovio de Anabel Pantoja, como subí una foto en Sevilla tomándome una cerveza con él, ya me lo he tirado… Antonio, sal, por favor y dilo. Corté la amistad con él porque a ti no te gustaba, él lo puede confirmar".

Además, la concursante justificaba algunas de sus actitudes: "Yo lo que hice este verano fue porque nos habíamos dado un tiempo. Yo no sé lo que él habrá hecho". Carlos, sin dar crédito a lo que estaba escuchando en boca de su mujer, se limitó a reconocer estar decepcionado y sentirse traicionado. Ante esto, Carlos Sobera, presentador de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', les preguntó si veían futuro juntos. Él lo tuvo claro: "Como están las cosas tenemos poco futuro, pero yo la quiero a rabiar, por eso me duele todo lo que dice, he luchado mucho por ti".

Laura Cuevas activa el protocolo de abandono en 'Supervivientes 2025'

Laura Cuevas, devastada en 'Supervivientes 2025'.

Este miércoles 16 de abril, durante 'Supervivientes: Última hora' se han emitido imágenes inéditas de la brutal discusión entre Laura Cuevas y su marido. Después de que él se marchara del puente, regresó para continuar la discusión, espetándola: "Tú lo que quieres es un pelele. Te estás viendo doña perfecta. Diez años luchando tirados a la basura. Qué impotencia dios mío, no me merezco esto".

Tras ver cómo se marchaba, la concursante se vino abajo con sus compañeros. Tan mal estaba que amenazó incluso con abandonar el programa: "No sé qué está pasando fuera y al final yo me voy a ir. Dice que está saliendo la gente porque me ha dicho el comercial ese de Sevilla, pero no sé quién es, no conozco a ningún comercial de Sevilla".

Con lágrimas en los ojos y completamente rota, la concursante reconoció su deseo de marcharse: "Yo no estoy bien, yo me quiero ir ya. Yo me quiero ir ya", repetía histérica. De hecho, después del enfrentamiento con su pareja, Laura Cuevas hizo un rotundo llamamiento ante Carlos Sobera, pidiendo que la audiencia la vote para volver a España. Este jueves, la hija del mayoral de Cantora está nominada junto a Álex Adrover y Carmen Alcayde.

"Como comprenderás con ganas de irme ya de aquí, espero que la gente me vote", le respondió Laura Cuevas al presentador de 'Tierra de Nadie' sobre cómo se encontraba el pasado martes. No obstante, esto no suponía que fuera a tomar una decisión inmediata con respecto a su futuro en el concurso: "No voy a abandonar pero no me encuentro con ánimo ni con ganas después de toda la información recibida".