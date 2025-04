Laura Cuevas se hunde ante lo que ha hecho su marido al final de su careo en 'Supervivientes'

Laura Cuevas no atraviesa su mejor momento en 'Supervivientes 2025'. La joven, que afronta sus últimos días en la isla como nominada, ha recibido una visita bomba: la de su marido. Un encuentro que, lejos de estar marcado por el amor entre los dos, ha destacado por los reproches que ambos se lanzaron el pasado domingo. Esto hizo mella en la joven quien durante la gala comandada por Carlos Sobera ha asegurado querer irse. De hecho, ha pedido el voto de los espectadores, aunque eso sí ha asegurado que no abandonará.

Para más inri, durante la versión 'Tierra de Nadie', Laura Cuevas ha recibido una nueva visita que ha desestabilizado aún más su paso por el reality. Antes de su cara a cara, el presentador ha podido hablar con Carlos, el marido de Laura Cuevas. "He estado pensativo y cabizbajo, dejé a mi mujer muy malamente y no debía haber ocurrido eso", ha comenzado excusándose. Poco después, el joven ha podido reencontrarse en el puente de la concordia junto a su mujer. Nada más verle, la joven se ha roto a llorar al asegurar: "Yo me quiero ir de aquí ya".

El primer reto al que han tenido que enfrentarse ha sido a las dudas vertidas por Laura durante su estancia en los cayos. "Para hacer todas las cosas que quiero hacer nuevas me tienes que acompañar y si estás igual de ligado que siempre...", le ha explicado ella mientras que él le ha soltado: "Delante de mí me pones una cara y a la espalda otra. Siempre te he pedido que seas sincera".

Laura se reencuentra con su marido en el Puente de la Concordia 💣



🏝️ #TierraDeNadie6

🔵 https://t.co/0FBgMJbayp pic.twitter.com/7Ueb41cszs — Supervivientes (@Supervivientes) April 15, 2025

Laura Cuevas brota por los rumores que su marido le hace llegar: "¡Qué impotencia!"

"Es imposible hablar contigo y la gente que te conoce sabe cómo eres. Hablas de muy malas maneras y quien te conoce lo sabe", le ha echado en cara Laura, quien además ha dado a conocer el golpe bajo que su pareja le lanzó el pasado domingo. "Me dijiste "tú te estás cargando. tu madre". ¿Qué es lo que he dicho tan grave?", ha recordado visiblemente dolida. La joven también ha podido ver algunas de las intervenciones que su marido ha estado haciendo en los platós de Telecinco. Unas declaraciones que Laura Cuevas no ha dejado pasar por alto.

Visiblemente afectada, la principal aludida ha reaccionado diciendo: "Estoy flipando Carlos, ¿un comercial de Sevilla? ¿De dónde sale? Está obsesionado con los sevillanos por el exnovio de Anabel Pantoja, que como subí una foto en Sevilla tomándome una cerveza con él ya es que me lo he tirado. Me lo tendría que haber tirado... Y ahora se está inventando un comercial de Sevilla. ¡No conozco a ningún comercial de Sevilla! Él sí que cuando se casó conmigo a los diez días se fue y se tiró a una del Tinder. Me cago en la leche, ¡qué impotencia! ¡Es frustrante!".

Por su parte, Carlos ha explicado: "Desde el día que entraste, el jueves, yo al día siguiente me entero de cosas. Me llegan rumores y comentarios y en la primera gala digo que me entra por aquí y me sale por aquí. No voy a meter a terceras personas". "No sabe a quien meter para dejarme mal", le ha soltado ella. Así pues, al ser preguntada por supuestas infidelidades, la superviviente ha explicado: "No porque yo este verano lo que he hecho, lo he hecho y no tengo tabas de decir o contar nada. He estado con un compañero de trabajo después de hablar con él y decirle de darnos un tiempo y elegir estuvo por todos lados y no sé lo que ha hecho".

"Ella puede hablar de todo el mundo y que hablen de ti nadie y por eso te pones como te pones", le ha afeado Carlos, ante lo que Laura Cuevas le ha soltado: "Solo vienes a hablar de lo único que he reconocido. Me he tirado al exnovio de Anabel Pantoja, a la semana siguiente a otro...". "Estoy hasta aquí", el ha asestado él, mientras que la joven ha añadido: "Llevas diciéndome lo del exnovio de Anabel Pantoja toda la vida". Poco a poco el tono ha ido en aumento: "Tienes un problema y es que eres mentirosa compulsiva. Te lo llevaste a la Feria de Jerez. Tienes que ir a un profesional de los caros". "El que te conoce lo sabe, los nervios tuyos, cómo me hablas... Ahora me estoy poniendo los pantalones, antes no", ha asegurado Laura Cuevas.

El marido de Laura da la espantada

"He perdido doce kilos por la situación. Desde que has entrado aquí me está llegando información de todos los colores. Tú aunque no salgas hablas mucho por el WhatsApp", ha dado a conocer el marido de Laura Cuevas. Acto seguido, el presentador les ha pedido poner las miras en el futuro. Al ser preguntados por su relación, ambos se han enzarzado en una nueva discusión que se ha saldado con los dos tomando caminos separados. Un gesto que evidencia el nulo futuro de su relación. "No podemos seguir así", ha esgrimido la joven. "Estoy siempre con la mosca detrás de la oreja, me da siempre motivos... Ya me estás diciendo que cada uno por su lado. Yo estoy para tus necesidades porque soy tu esclavo, para eso me quieres. A un hombre pelele quieres tener tú", ha comentado él.