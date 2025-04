Montoya se planta de 'Supervivientes' por lo ocurrido con Álvaro Escassi: "No lo quiero en mi vida"

'Supervivientes 2025' emitió imágenes inéditas de Montoya despotricando fuertemente contra Álvaro Muñoz Escassi, señalando un supuesto juego sucio sobre el ex jinete en una de las pruebas de la Liga de las Dioses y llegando a llamarle "sinvergüenza".

El concursante sevillano asegura que Escassi le pisaba y le "quitaba la bola cuarenta veces del círculo" en el último juego, que consistía en conducir una bola por un complejo circuito hasta encestarla. "A mi no me gusta eso", denuncia Montoya.

"Una persona así para mi gusto no la quiero porque yo puedo pisar también en algunos juegos. Cuando quieran, que me pongan a correr o nadar que le fundo, pero yo nunca me voy a anteponer a nada", prosigue Montoya muy dolido con Álvaro Muñoz Escassi.

"Yo tengo unos valores y los defiendo y, si él se siente orgulloso así, pues ya está", critica. "Son formas de competir y este hombre compite de una forma y yo no lo quiero en mi vida. Compañerismo cero, yo no quiero a ese hombre aquí en mi vida", eleva el tono un Montoya que no quiere saber nada más de Escassi en 'Supervivientes 2025'.

"Todo no vale, a mí así no me gusta jugar, pero nada, que gane así todas las pruebas que quiera", remata Montoya, en mitad de su bucle. Mientras, Álvaro Muñoz Escassi se mantiene ajeno a esa rajada que descubrirá en la próxima gala de 'Supervivientes'.