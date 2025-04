Manu Baqueiro 'pierde el juicio' en su nueva serie tras 'Amar es para siempre': "Es la historia de unos perdedores"

​Atresplayer amplía su gran catálogo con 'Perdiendo el juicio', un drama legal protagonizado por Elena Rivera, que se estrenó el pasado 23 de marzo y estrena cada domingo un nuevo capítulo. La serie cuenta la historia de Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya carrera se desmorona tras sufrir un grave episodio de trastorno obsesivo compulsivo (TOC) durante un juicio crucial en su carrera. Este incidente la obliga a reconstruir su vida profesional y personal desde cero. ​

Otro de los protagonistas es Manu Baqueiro, quien interpreta a Gabriel Ochoa, el dueño de un bufete de barrio que decide contratar a Amanda en su momento más bajo. A pesar de su apariencia despreocupada y alejada del estereotipo de abogado tradicional, Gabriel es un profesional talentoso que, junto a Amanda, enfrentará diversos desafíos legales y personales. La dinámica entre ambos personajes es sin duda uno de los pilares de la trama, explorando temas como la redención y la búsqueda de segundas oportunidades.

El elenco se completa con actores de renombre como Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Carol Rovira o Dafne Fernández, quienes aportan profundidad, frescura y diversidad a la narrativa. Con una temporada de 10 episodios de 50 minutos cada uno, 'Perdiendo el juicio' busca ofrecer una visión fresca y humana del mundo jurídico, abordando también cuestiones de salud mental con sensibilidad y realismo.

Con motivo de la presentación de la serie en el marco del laureado Festival de Málaga, en El Televisero nos hemos desplazado hasta la ciudad andaluza y hemos hablado con el actor Manu Baqueiro en exclusiva, quien nos ha querido dar más detalles de esta nueva propuesta de Atresmedia. Además, hemos hipotetizado sobre cuál sería el caso que llevaría a Marcelino, su mítico personaje en 'Amar es para siempre'.

Manuel Baqueiro ¿cómo estás?

MANUEL - Muy bien, muy contento de estar aquí en Málaga presentando 'Perdiendo el juicio' con este elenco maravilloso que me rodea, con una gente estupenda y con un producto que yo creo que la gente se lo va a pasar muy bien. Es una serie muy fresquita, muy divertida, trata el tema del TOC con mucho respeto, creo que Elena hace un trabajo fantástico, pero, sobre todo, es muy atractiva de ver porque yo creo que en 50 minutos es una pildorita de acción, de relaciones, de una trama que se desarrolla a lo largo de los diez capítulos y otra que se ve en cada capítulo. Si algún capítulo alguien no le interesa, cosa que me extraña, que vea el siguiente que va a haber otro caso completamente diferente.

¿En el rodaje ha habido algo que te haya hecho perder el juicio en el sentido bueno?

MANUEL - ¿En el sentido bueno? Currar con esta gente tan cojonuda. La verdad es que me lo he pasado muy bien, porque en el despacho que yo tengo, en la serie, pues tengo a Alfonso Lara, tengo a Daniel Ibáñez, tengo a Lucía Caraballo y de repente contrato aquí a la jefa, a Elena y entonces cuando ya viene Elena al despacho, pues eso ya es un sindiós. Y me ha hecho perder el juicio, pero de placer, de lo bien que lo hemos pasado rodando.

Manu, cuéntanos cómo se llama tu personaje, cómo es este personaje, hacia dónde va a ir. ¿Cuál es su premisa?

Mi personaje es Gabriel Ochoa. Siempre buscas referentes, para mí había uno muy importante. Uno en el que me había fijado mucho era el Bruce Willis de 'Luz de luna', de hace muchísimos años. Es un tipo con un buen corazón, con unos métodos un poco rayando la legalidad y la ilegalidad. Siempre intenta llevárselo todo a su terreno, pero que al final le acaba pudiendo la bondad y el buen corazón, pero es un tipo muy irónico, muy negociador, muy de intentar resolver las cosas incluso sin llegar a juicio y cuando hay que llegar a juicio contrata a la mejor, que es Amanda Torres, que es Elena Rivera.

Es un tipo que ha tocado fondo, es un tipo que tiene un trauma con su padre que era un gran abogado y que intenta rehacer su vida tanto en lo personal como en lo profesional y se agarra un poco a la figura de Elena Rivera y por eso la contrata para su despacho. Es la historia de unos perdedores que intentan rehacer su carrera profesional y su vida personal y en eso los dos se identifican rápido. Yo creo que cuando ves a alguien que está en la desgracia en el barro como tú, haces piña, es lo que ellos hacen.

¿Cómo sería Manu Baqueiro si fuera abogado?

MANUEL - Creo que sería muy currante, porque yo soy muy currante, muy metódico, porque lo soy y muy exigente, porque también lo soy.

¿Serías como Gabriel, que roza esa ilegalidad para conseguir cosillas?

MANUEL - No, no, no. No lo sé. Lo tendría que ver, pero no. Yo siempre con lo legal. Yo siempre por lo legal. Y si no, tampoco lo iba a decir.

¿Ha habido algo de la profesión de la abogacía que te haya sorprendido después de trabajar en esta serie?

MANUEL - Yo tengo que decirte que estudié Derecho, con lo cual esto era como cerrar un círculo.

¿Pero tú estás licenciado en Derecho?

MANUEL - Hace veintipico años. Me pedían consejo a veces de cositas en series. Teníamos un asesor jurídico muy importante, porque hay que cuidarlo mucho. Y alguna vez que surgió alguna duda, hacía llamadas a mis amigos, que esos siguen siendo abogados: "Esto era así, ¿verdad?" Creo que estamos bien asesorados. Y desde luego, si hay algún fallo que no sea como tiene que ser, a mí no me miréis.

Después de esta época en la que ya habéis dejado atrás 'Amar es para siempre', tanto tú como Itziar, te quiero proponer un reto. Imagínate a Gabriel. Va a tu despacho Brianda, el personaje que interpreta Itziar Miranda en 'Física o química'. ¿Cómo sería ese crossover?

MANUEL - Itziar, te mando un beso enorme, amiga. Te quiero tanto. Eso sería la leche.

No sé si has podido ver algo de ella en 'Física o química'.

MANUEL - Sí, telita. Tiene carácter la Brianda.

Ya no es como Manolita.

MANUEL - Yo creo que ahí sí que tendría que ir con mucha mano izquierda y negociar bien y sutilmente y creo que Brianda probablemente me pondría todo bien clarito, porque menudo carácter tiene, y qué papelón, por cierto, Itziar, enhorabuena. Creo que sería una idea cojonuda. Hay que pensar esto, eh. Itziar, hazte una promo, por favor, con esta gente. Bueno, es que 'Física o Química' está arrasando. Y ojalá que tenga muchas más temporadas, que yo creo que sí.

¿Cómo serían de clientes Manolita y Marcelino? Si te llegaran a tu despacho.

MANUEL - Terribles, terribles. Yo veo al Marcelino entrar por ahí y digo: "Madre mía, este tío que no se entera de nada".

Si fueran a tu despacho, ¿por qué crees que irían? ¿Por qué caso?

MANUEL - ¿Qué les habría pasado? Que les han robado en el bar, alguna denuncia del bar de la competencia. A Marcelino le han robado unas entradas para ver al Atleti, está que arde y quiere poner una denuncia, no sé, cositas así, cositas costumbristas de barrio, que es lo que eran ellos, ¿no? Muy de barrio.

Ha pasado ya un año desde el final del rodaje de 'Amar es para siempre'.

MANUEL - Un año y medio. Un año y medio. Pero bueno, la verdad es que todos tenemos el miedo, cuando pasas tanto tiempo en una serie... pero enganché teatro, enganché la serie '¿A qué estás esperando?'. Luego enganché esto, ahora 'Tu cara me suena'. Te digo que la verdad, no he dejado de currar, estoy muy agradecido, muy contento, sé la suerte que tengo y este pánico que puedes tener siempre cuando te puedas quedar encasillado y demás, la verdad es que no. Estoy muy agradecido, no me estoy enterando. Ya veremos, porque nuestra carrera es así, de repente estás aquí, de repente no te llaman, de repente aquí, pero sí que está siendo una transición buena después del final de 'Amar', tengo que decir que entre unas cositas y otras no he parado de currar y este es un prota cojonudo. Muy contento.

¿Qué es lo que te quedas tú de Marcelino?

MANUEL - Su bondad. Yo he aprendido mucho de Marcelino, creo que es un tipo noble, bondadoso, muy amigo de sus amigos y entregado a su familia, tiene unos valores cojonudos.

¿Tenéis contacto diario Itziar y tú?

MANUEL - Sí, mogollón. Además, vivimos relativamente cerca, así que de vez en cuando nos tomamos algún vinito por la Latina y tal y nos echamos unas risas.

Cuando os vean juntos, la gente alucinará.

MANUEL - Ah, bueno, claro. Imagínate. "¿Pero estáis de verdad?", "¿Pero en la vida real también?" Y digo: "No, no, no".

¿Eso os pasa?

MANUEL - Sí, bueno, bueno, bueno. Yo me acuerdo, había una anécdota... Asunción Balaguer, compañera nuestra, que en paz descanse, que era muy fan de la serie, y entonces, cuando nos veía por el barrio, y yo estaba con mi novia de aquella época, e iba al mercado a comprar y entonces Asunción lo veía y luego se encontraba a Itziar y le decía: "Manu, te está engañando. Le he visto con una chica por aquí y se estaban besando en el mercado". Hay mucha gente que da por hecho que somos pareja.