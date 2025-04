Lydia Lozano vive una traición de 'Mañaneros' por esta encerrona en directo y clama: "No puede ser"

Lydia Lozano ha dado que hablar este fin de semana por su 'lozanada', como así lo han bautizado en 'Mañaneros', programa matinal de TVE en el que colabora y que le ha sacado los colores en directo cuando han recordado el patinazo que tuvo en el podcast 'Poco se habla' de Xuso Jones y Ana Brito.

"Tú te has hecho viral. Lo sabes, ¿no? Te has vuelto a liar otra vez", ha introducido Adela González, presentadora del espacio. "Ay no, no lo vais a poner, no lo vais a poner. Ay que vergüenza. No, no, no, todo el mundo mandándomelo", ha reaccionado Lydia avergonzada, poniéndose el cojín del sofá en la cara.

Lydia Lozano, sonrojada en 'Mañaneros'

Y es que participó en el mencionado podcast con una confusión que no ha pasado desapercibida al decir que Fran Perea es el marido de Ana Guerra cuando realmente es Víctor Elías. "Yo he dicho con mi Lydia otra vez no, no lo pongáis, pero el director dice 'hay que ponerlo'", ha añadido Adela mientras Lydia Lozano suplicaba que no se emitiera su nueva pifia.

Esas peticiones han caído en saco roto y el corte con el error se ha emitido hasta en dos ocasiones. "No puede ser", ha lamentado resignada la colaboradora. "Fran Perea tuvo un problema de alcohol, entonces me parece muy bien que hagan una boda sin alcohol", dice Lydia Lozano en el podcast 'Poco se habla'.

"¿Por Fran Perea?", reacciona sorprendida Ana Brito sin entender nada. "Sí, su marido", afirma sin dudar Lydia. En ese momento, Xuso Jones suelta una carcajada y le corrige apuntándole que el marido de Ana Guerra es Víctor Elías. Lozano, por su lado, no sabe dónde meterse: "Oye, ¿esto se puede cortar? Por favor".

El lapsus ha causado muchas risas en el plató de 'Mañaneros' cuando se ha recordado y Lydia Lozano ha compartido que Ana Guerra le ha escrito entre risas por su desliz. "Pero tú te haces grande cuando te equivocas, te ríes de ti misma y lo explicas y ganas muchísimo", ha dicho Alberto Herrera, copresentador el programa, para echarle un capote.

"Cuando te equivocas, todavía te haces más grande y nos haces pasar unos momentos estupendos", ha añadido en ese mismo sentido Adela González. "Pero yo tengo esos lapsus...", ha lamentado Lydia. "El que tiene boca se equivoca", ha excusado la presentadora antes de dar por zanjado el tema.