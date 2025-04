La familia de Anita emite este comunicado por lo que está sucediendo en 'Supervivientes 2025'

La familia de Anita Williams ha emitido este jueves un comunicado ante el desproporcionado e inconcebible odio que está recibiendo en redes sociales durante su participación en 'Supervivientes 2025'. Un comunicado contundente que ha sido recogido en el programa 'Vamos a ver' de las mañanas de Telecinco.

Así, los padres han dicho basta y han decidido salir en su defensa frente los haters que le atacan e insultan gravemente, que menosprecian su brillante concurso y que piden su expulsión de cara a la gala de esta noche con Jorge Javier Vázquez. La superviviente se encuentra nominada junto a Koldo y Gala.

"Por respeto a nuestra hija Anita, a José Carlos Montoya y a su familia, no vamos a entrar en faltas de respeto ni en incongruencias ni comentarios que no sean referentes a la supervivencia en el concurso 'Supervivientes'", empieza el texto difundido en el magacín conducido por Joaquín Prat, dejando claro que no van a alimentar guerras entre familias después de las duras palabras del padre de Montoya contra Anita en 'Tardear'.

"Nuestra hija jamás ha recibido más juicios que apoyo, por lo que no ha crecido pensando que debía agradarnos para ser querida. Por tanto la guiaremos y la acompañaremos siempre a ser ella y no a ser la versión de lo que una parte de la sociedad quiere que sea, y le enseñaremos cada día a no vivir nunca con la culpa para que siga avanzando", prosigue el comunicado de la familia de Anita.

"Una caída es una lección, no una sentencia", subrayan en alusión al error que la joven cometió en 'La Isla de las Tentaciones'. "Felicitamos a nuestra hija por haber pedido perdón públicamente y lamentamos el odio de algunos. Nuestros mejores deseos para que la felicidad inunde vuestros hogares perfectos", concluyen.