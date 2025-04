Anita demanda la expulsión inmediata de Gala en 'Supervivientes' tras la última hora desde Honduras

Anita, Montoya, Koldo Royo y Gala son los cuatro nominados de esta semana en 'Supervivientes 2025'. De este modo, el concurso de Telecinco se enfrenta a una importante pérdida, pues los cuatro han protagonizado grandes tramas en el primer mes de emisión.

Y la nominación que recae sobre ellos es el tema de conversación de los cuatro concursantes, que temen que su paso por el reality llegue a su fin. Por su parte, Koldo Royo se viene arriba por tener que medirse a Anita y Montoya en el televoto. No presenta síntomas de preocupación.

"Yo me quiero quedar pero son muy fuertes. Yo estoy encantado porque a mi edad no esperaba llegar a esto. Y ahora, el duelo Montoya y Anita y el abuelete contra los jóvenes...", dice entre risas en una conversación en la valla con Carmen Alcayde. "Cómo te gusta", exclama ella al ver su excitación.

Además, y volviendo a cargar las tintas contra Anita, Koldo confía en exceso en sí mismo: "Creo que tengo menos posibilidades que nunca de irme porque creo que Anita es un desastre y todo el mundo está viendo que está haciendo muy mal concurso. Eso sí, cuando hay que hacer juegos, sí, pero luego a la hora de convivir es dura. Y Montoya está ahí eh, se han traído problemas de casa entre los dos".

De una forma un tanto prepotente, el vasco llega a creer que podría ser el primer salvado: "Esta vez todavía lo tengo más fácil. Me quedo. Aunque no sea a la primera, a la segunda seguro", declara en unos totales ante el equipo de 'Supervivientes'. Así, vemos a un Koldo demasiado crecido, reflejando una cara desconocida hasta ahora.

Por otro lado, Anita pide la expulsión de Gala directamente: "Por favor, echad a Gala y volved a hacer una reestructuración de los equipos". Con esta frase, la catalana lanza un recado a los espectadores para que saquen a Gala de la isla y a 'Supervivientes' para que modifiquen la configuración de los grupos, pues está deseosa de querer convivir con Montoya y Carmen Alcayde en la misma playa.

Y esos deseos tienen que ver con la última hora de la convivencia en Honduras. Después de las desavenencias y señalamientos en su equipo Calma, la joven ha dicho basta. "Una p*** mierda de equipo", les denomina. Y el aislamiento de ella con respecto a sus compañeros es ya una realidad.

De ahí que Anita pida la eliminación de Gala, pues el equipo Furia se quedaría descolgado al perder a un concursante más. Eso implicaría que un miembro de Calma debería pasar a esa playa y es por eso que la joven anhela que se den así los acontecimientos.

Y lo cierto es que lo justo sería que la eliminada fuera Gala, pues de forma indirecta ha dejado caer que quiere salir de 'Supervivientes' a diferencia de sus contrincantes. "Me gustaría salvarme. Cuando entré aquí dije que venía a dar el 100% y de momento no he dado ni el 15%", dice Anita, pidiendo el voto a su favor para continuar en la aventura. "Si me voy, me voy en paz y superfeliz, pero no me quiero ir, así que los flamencos estarán ahí a tope y pido mucho apoyo", afirma Montoya, también con muchas ganas de quedarse en Honduras.

Espíritu que contrasta con el de Gala, que ha tocado fondo: "Si me tengo que quedar, pues me quedaré y agradeceré el cariño de la gente, pero si me voy me da igual. Yo lo estoy pasándolo fatal porque tuvo un accidente en el que me fracturé dos vértebras y el estar durmiendo en la humedad, en la arena y tal cada día... No duermo. Me jode porque yo he llegado con mogollón de ganas pero tampoco me siento mal por reconocer que no estoy a la altura".