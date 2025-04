El padre de Montoya pone de vuelta y media a Anita con tres palabras que incendian 'Tardear'

Si en 'Supervivientes' estamos viendo como Montoya y Anita pasan de la amistad a la guerra en apenas unos segundos; ahora son los padres los que echan más leña al fuego. Y es que el padre de Montoya se ha deslenguado contra Anita en 'Tardear' mientras que la madre de Anita prefiere no entrar en guerras.

Así, después de que 'Vamos a ver' se hiciera eco de las palabras que habían tenido el padre de Montoya y la madre de Anita sobre la relación entre los dos concursantes de 'Supervivientes 2025' tras todo lo vivido en 'La isla de las tentaciones'; en 'Tardear' han mostrado algunas de las explosivas declaraciones de Juan Carlos, el padre de Montoya.

"Esta mujer es ruina para un hombre", es una de las frases que ha dejado Juan Carlos, el padre de Montoya hacia la ex de su hijo, Anita. "Me parece bastante lamentable todo, creo que este hombre no está muy ubicado", reaccionaba Candela, gran amiga de Anita en 'Tardear'.

Pero el padre de Montoya ha ido mucho más allá. "Mi hijo está mal psicológicamente por esa mujer. Tiene que curarse, tendrá que dejar todo y curarse", asevera Juan Carlos. "Ella es mala mujer, no se da a valer. Quiere por cojones un padre para su hijo. Por cojones quiere a Montoya, ahora quiere mucho al niño cuando estaba follando mucho en la isla no le mencionaba", proseguía deslenguándose el padre del andaluz en 'Tardear'.

Las explosivas palabras del padre de Montoya contra Anita: "Es mala mujer"

Montoya y Anita en 'Supervivientes'.

Tras escuchar todos los ataques del padre de Montoya a Anita, su amiga Candela aseveraba que "me parece que las familias deberíamos de no meternos en nada de estos dos". "Creo que ya han hablado bastante y la mayor parte de las cosas que ha dicho son mentira. Creo que los dos ya son bastante mayorcitos para saber lo que tienen que hacer y lo que no, si se quieren adelante mientras no se hagan daño, aunque se hacen daño porque es todo tóxico", añadía Candela.

"La familia de Anita hemos sido críticos y creo que la familia de Montoya debería ser también crítica porque ya vale. Estoy viendo que como Anita es mujer y la ha liado hay que fustigarla y a Montoya no, que aunque lo hiciera después también acabó haciendo lo mismo en 'La isla de las tentaciones'", añadía la amiga de Anita.

Después, Verónica Dulanto y Frank Blanco conectaban con un redactor de 'Tardear' que había hablado con Laura, la madre de Anita. "La madre de Anita contraataca y dice que ella prefiere quedarse como una señora y no atacar a Montoya y además dice que no va a atacar a Montoya para que su hija sea más famosa", revelaba el redactor.

Y es que tal y como revelaban en 'Vamos a ver', los padres de Anita quieren mucho a Montoya y no quieren meterse en guerras. "Él es así, es genuino. Me alegro también del acercamiento que han tenido porque creo que también él aprovechará más la oportunidad porque entró como un poco derrotado. Sí, es que al final es que se quieren mucho. Han estado un año y pico juntos y han convivido muchísimo. Ha formado parte de la familia. Bueno, lo veía más que a mi hijo. Que vuelvan o no es una cosa de ellos y yo no me voy a meter. Si vuelven y viene a casa, pues bienvenido. Y si quedan como amigos, también", reconocía Laura al programa de Joaquín Prat.