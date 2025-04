Joaquín Prat alza la voz en Telecinco y pide la expulsión de esta concursante de 'Supervivientes 2025'

Joaquín Prat ha instado a la audiencia de 'Supervivientes 2025' a votar como es debido de cara a una de las expulsiones más complicadas de la presente edición del concurso, con Anita, Montoya, Koldo y Gala en la palestra jugándose su permanencia.

Tras el última hora de anoche, 'Vamos a ver' ha reemitido cómo están llevando esta nominación los protagonistas. "Estar nominada es una mierda", le dice Carmen Alcayde a Anita en una conversación. "Es una mierda y a la vez no para ver lo que España opina de ti", le responde la catalana.

"Han nominado a Koldo para que tú te vayas porque es fuerte al igual que han nominado a Montoya para que se vaya Gala", comenta Alcayde, que insinúa que es una estrategia de equipo. "La nominación es para que te vayas tú (Anita)", piensa también Montoya dado que Koldo tiene mucho apoyo fuera como así se ha visto en las últimas nominaciones, en las que ha resultado ser uno de los primeros salvados por el público.

Por su parte, Koldo Royo se muestra excitado y cero preocupado con medirse a pesos pesados como Anita y Montoya en el televoto: "Yo me quiero quedar pero son muy fuertes. Yo estoy encantado porque a mi edad no esperaba llegar a esto. Y ahora, el duelo Montoya y Anita y el abuelete contra los jóvenes...", dice entre risas.

Además, confía en sí mismo de un modo un tanto altivo y atacando, de paso, a Anita: "Creo que tengo menos posibilidades que nunca de irme porque creo que Anita es un desastre y todo el mundo está viendo que está haciendo muy mal concurso. Eso sí, cuando hay que hacer juegos, sí, pero luego a la hora de convivir es dura. Y Montoya está ahí eh, se han traído problemas de casa entre los dos. Y yo creo que esta vez todavía lo tengo más fácil. Me quedo. Aunque no sea a la primera, a la segunda seguro", declara en unos totales que se han emitido en el programa de Joaquín Prat. Así, vemos a un Koldo crecido y convencido de que se salvará de la expulsión a la primera o a la segunda como mucho.

"Por favor, echad a Gala y volved a hacer una reestructuración de los equipos", solicita mientras tanto Anita. Un recado a los espectadores y a 'Supervivientes', pues está deseosa de querer convivir con Montoya y Carmen Alcayde en la misma playa después de las desavenencias y señalamientos en su equipo, del que se está aislando.

"Me gustaría salvarme. Cuando entré aquí dije que venía a dar el 100% y de momento no he dado ni el 15%", agrega Anita, pidiendo el voto a su favor para continuar la aventura. "Si me voy, me voy en paz y superfeliz, pero no me quiero ir, así que los flamencos estarán ahí a tope y pido mucho apoyo", afirma Montoya, también con ganas de quedarse.

Espíritu que contrasta con el de Gala, que ha tocado fondo y prefiere irse: "Si me tengo que quedar, pues me quedaré y agradeceré el cariño de la gente, pero si me voy me da igual. Yo lo estoy pasándolo fatal porque tuvo un accidente en el que me fracturé dos vértebras y el estar durmiendo en la humedad, en la arena y tal cada día... No duermo. Me jode porque yo he llegado con mogollón de ganas pero tampoco me siento mal por reconocer que no estoy a la altura".

Tras escuchar las impresiones y estados de ánimos de los cuatro concursantes nominados de 'Supervivientes', Joaquín Prat ha tomado la palabra y ha apelado a la expulsión de Gala con esta frase: "En este caso el público lo tiene fácil. Hay que expulsar a quien se quiere ir, que es Gala". Así, el presentador de Telecinco ha buscado dirigir el voto de su audiencia para que la alicantina no sea la salvada.

"Debería ser así", ha apostillado Antonio Rossi. "Gala se está poniendo la tirita antes de la herida porque yo creo que este bajón que le ha dado en la última semana es precisamente porque sabe que con los tres que está nominada se va a ir a la calle. Y ha dicho, bueno, por lo menos quedo bien diciendo que me quiero ir", ha reflexionado Adriana Dorronsoro.