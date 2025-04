Joaquín Prat interrumpe 'Vamos a ver' y dice 'hasta aquí' por lo ocurrido: "Esto es porquería pornográfica"

Joaquín Prat ha explotado en 'Vamos a ver', interrumpiendo un avivado debate en el club social sobre la vuelta de Edmundo Arrocet a las páginas de la prensa del corazón tras afirmar que las Campos tienen una deuda con él por una transferencia económica de diez mil euros que le hizo en 2017 a María Teresa Campos y que, según él, no fue devuelta.

El propio Edmundo ha filtrado el presunto documento que atestigua esa transferencia a algunas redacciones de revistas y programas de televisión para que la noticia circule interesadamente. ¿Qué pretende ahora el chileno con esta sucia jugada que mancha el nombre de la difunta comunicadora? Esa cuestión se ha planteado en el magacín de Telecinco.

"Pretende hacer caja, lo sabemos todos", ha soltado rápidamente Joaquín Prat, escandalizado con la última maniobra de Arrocet para que se vuelva a hablar de él. Mientras, Carmen Borrego, presente en plató, ha negado la mayor: "No he querido responder por respeto a mi madre. Pero llegados a este punto, no puede una seguir callando. Él está amenazando y chantajeando. Yo nunca he negado que este señor dejara dinero a mi madre, hemos negado que no se los pagara. ¿Por qué no se va a un juzgado y nos reclama ese dinero? Es mentira".

"Le devolvió hasta el último euro (...) Este señor hundió la vida a mi madre y no me duelen prendas en decirlo. No va a los tribunales a reclamarlo porque no lo puede demostrar, porque se le devolvió todo y porque ha prescrito. Así que deje de tocar ya las narices", ha clamado la colaboradora. "Ya no podemos más, ya está bien de ensuciar el nombre de mi madre y de esta familia", se ha plantado Borrego.

Acto seguido, ha sido Joaquín Prat el que ha alzado la voz, paralizando la tertulia y frenando que se le siga dando voz a un tipo como Bigote Arrocet. "De verdad, estar hablando de esto... Es que me parece pornográfico... María Teresa es una señora que se ha muerto por Dios. Coño, vamos a dejar a los muertos tranquilos", ha estallado el presentador de Telecinco.

"Venir ahora a remover que si pidió un préstamo o dejó de pedir... Esta señora con su esfuerzo y su trabajo a lo largo de 50 años trabajando creo que se ha ganado el respeto para que no entremos en esta porquería pornográfica. Si lo quiere hacer el tal Bigote que lo haga pero él mismo se retrata", ha proseguido un implacable Joaquín Prat. "Vamos a dejar ya a los muertos tranquilos", ha rematado, obligando a cambiar de tema radicalmente.