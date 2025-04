Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del jueves 10 de abril: El jaque a Rafael y Adriana y un terrible desencuentro

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. La semana pasada asistimos a la muerte de Gaspar, el hijo de Victoria y de José Luis.

De esta forma, la serie diaria de RTVE y que se encuentra también disponible en Netflix afronta la salida de Chechu Salgado mientras que en los próximos capítulos recibirá nuevos personajes después de que ya hayan aparecido María, la prometida de Leonardo y Raimunda, la madre de Atanasio.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este miércoles, Raimunda le decía a su hijo Atanasio que en lugar de estar en guerra deberían estar ayudándose el uno al otro para que se haga justicia. Pero su hijo no dudaba en decirle que no tiene motivos para ayudarla a nada. Además le pedía que si no quiere tener problemas rebaje su tensión con Matilde.

Irene le confesaba a Alejo que va a hablar con su padre para mostrarle su desacuerdo con la idea de que Victoria vaya a vivir con ellos en la Casa Grande. Y José Luis dejaba claro que no piensa permitir que se le pierda el respeto a su prometida.

Mientras Mercedes le dejaba claro a Bernardo que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras ve como Victoria gana terreno y pone a José Luis en su contra.

Julio le asegura a Rafael que cuando se marche su amigo Guillermo retomará todo el trabajo que ha tenido desatendido estos días y le pide perdón por haberle dejado demasiado solo con todo. Asimismo, Adriana le confiesa a su marido que ha disfrutado mucho de los ratos que han pasado juntos estos días y le deja claro a Rafael que tenga en cuenta que la situación es muy incómoda para todos ante la separación que sufren.

Bárbara muestra su preocupación por el estado de su tía Victoria y ella se lo agradece y deja claro que nadie puede ayudarla para estar mejor. Mientras que Leonardo sigue teniendo graves problemas para adaptarse a su trabajo como capataz y Rafael encara a José Luis por ello.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el jueves 10 de abril a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 136 de 'Valle Salvaje' del jueves 10 de abril

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara advierte a Adriana porque cree que su tía Victoria está perdiendo la cabeza y que como no hagan algo para ayudarla acabará cometiendo alguna locura que luego pueden lamentar. Y para ello no duda en decirle a José Luis que es el único que puede ayudarla.

Paralelamente, Victoria vuelve a encararse con Matilde reprochándole su actitud y que le alivie que hayan asesinado a su hijo mientras que ella le deja claro que jamás deseó ningún mal a Gaspar y que lamentó su muerte pero que le hizo pasar por un infierno y no puede estar arrasada por la pena.

Por su parte, Alejo le pide a Luisa que le acompañe a la reunión que tiene con el editor para tratar de que le publiquen alguna de sus novelas. Mientras Mercedes trata de ganarse al editor y de poner por las nubes a su sobrino.

Tanto Mercedes como Bernardo no soportan ver cómo Victoria se pavonea y se muestra como si fuera la dueña de Casa Grande y la hermana de Pilara deja claro que no parará hasta vengarse mientras que José Luis le promete a su prometida que no dejará que le falten el respeto en su casa. Y tras ello, se produce un fuerte enfrentamiento entre Mercedes y Victoria.

Por último, José Luis mantiene una conversación con Julio en la que deja entrever que él ya sabía la relación que mantenían Rafael y Adriana. Y precisamente, estos últimos vuelven a tener un desencuentro y Adriana le dice que si no está dispuesto a seguir las reglas del juego lo diga de una vez.