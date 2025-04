Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del miércoles 9 de abril: Malas noticias con Adriana y Rafael

Tras varias semanas anunciando la nueva era de 'Valle Salvaje' por fin ha llegado el momento. La semana pasada asistimos a la muerte de Gaspar, el hijo de Victoria y de José Luis.

De esta forma, la serie diaria de RTVE y que se encuentra también disponible en Netflix afronta la salida de Chechu Salgado mientras que en los próximos capítulos recibirá nuevos personajes después de que ya hayan aparecido María, la prometida de Leonardo y Raimunda, la madre de Atanasio.

En el capítulo de 'Valle Salvaje' de este martes, Raimunda hablaba con Atanasio para pedirle que deje de intentar que la echen de la casa pequeña. La nueva criada no dudaba en advertir a su hijo de que como siga con esas tretas ella recurrirá a las suyas.

Rafael y José Luis tenían un fuerte desencuentro después de que el primero reproche a su padre que no le hayan ayudado ni él ni Julio y el duque no dudaba en pararle los pies a su hijo acusándole de haberle juzgado.

Por otro lado, José Luis anunciaba a sus hijos que Victoria se va a mudar a la Casa Grande a vivir con ellos. Una decisión que provocaba que Mercedes trate de convencer a sus sobrinos para que se enfrenten con su padre. Después, Mercedes se dirigía a la capilla, donde, frente a la tumba de su hermana, llenaba de ira y resentimiento, juraba en ese lugar sagrado que Victoria pagará por la muerte de su hermana.

Tras la decisión de José Luis, Leonardo empezaba a ejercer de capataz en la finca demostrando su buena voluntad. No obstante, al joven le costaba hacerse al trabajo duro acostumbrado a grandes privilegios.

Guillermo, el amigo de Julio, seguía tratando de buscar una novia a Rafael sin conseguirlo. Mientras que Adriana le decía al amigo de su esposo que es mejor no meterse en la vida de los demás y que debe ser Rafael el que encontrara el amor por sí mismo. Y tras ello, Rafael no dudaba en decirle a Julio lo que le molesta de él.

Victoria le reprochaba a Matilde su actitud tras la muerte de Gaspar al no mostrar ni un ápice de tristeza por su pérdida. Paralelamente, Matilde le pedía perdón a Raimunda por acusarla de ladrona.

¿Pero qué va a pasar en el nuevo capítulo de 'Valle Salvaje' que se ofrecerá en La 1 de TVE el miércoles 9 de abril a partir de las 16:15 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 135 de 'Valle Salvaje' del miércoles 9 de abril

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Raimunda le dice a su hijo Atanasio que en lugar de estar en guerra deberían estar ayudándose el uno al otro para que se haga justicia. Pero su hijo no duda en decirle que no tiene motivos para ayudarla a nada. Además le pide que si no quiere tener problemas rebaje su tensión con Matilde.

Irene le confiesa a Alejo que va a hablar con su padre para mostrarle su desacuerdo con la idea de que Victoria vaya a vivir con ellos en la Casa Grande. Y José Luis deja claro que no piensa permitir que se le pierda el respeto a su prometida.

Mientras Mercedes le deja claro a Bernardo que no piensa quedarse de brazos cruzados mientras ve como Victoria gana terreno y pone a José Luis en su contra.

Julio le asegura a Rafael que cuando se marche su amigo Guillermo retomará todo el trabajo que ha tenido desatendido estos días y le pide perdón por haberle dejado demasiado solo con todo. Asimismo, Adriana le confiesa a su marido que ha disfrutado mucho de los ratos que han pasado juntos estos días y le deja claro a Rafael que tenga en cuenta que la situación es muy incómoda para todos ante la separación que sufren.

Bárbara muestra su preocupación por el estado de su tía Victoria y ella se lo agradece y deja claro que nadie puede ayudarla para estar mejor. Mientras que Leonardo sigue teniendo graves problemas para adaptarse a su trabajo como capataz y Rafael encara a José Luis por ello.