Terelu Campos impugna lo que Ángela Portero señala de su fichaje en 'Supervivientes' y lo tacha de "imbecilidad"

La bomba que 'Supervivientes 2025' se guardaba se ha detonado: Terelu Campos pone rumbo a Honduras para formar parte de la próxima edición del reality show de Telecinco, que comienza el jueves 6 de marzo. Sin embargo, no parece que vaya a ser una concursante de pleno derecho, sino una participante especial que tendrá un papel concreto. Se habla de una "misión" que se descifrará en la gala inaugural.

Terelu misma anunció su participación sorpresa en el programa 'De viernes': "Soy Terelu Campos, presentadora y colaboradora, y este año, aunque nadie se lo espera, participo en Supervivientes". Desde que saltó la noticia el shock ha sido total a pesar de que en las últimas semanas habían corrido rumores sobre su fichaje.

No obstante, a diferencia de su hermana Carmen Borrego, que participó como concursante el año pasado, Terelu Campos tendría unas condiciones particulares como así ha puesto sobre la mesa el portal Yotele: puede abandonar cuando quiera si no se adapta y no está obligada a saltar del helicóptero, un momento icónico del programa. No obstante, se buscará que así sea por el morbo que generará en los espectadores y, además, convivirá en las mismas condiciones extremas que los concursantes de pleno derecho.

La noticia ha generado división de reacciones. Algunos anticipan que su paso por 'Supervivientes 2025' será breve y que apenas aguantará, mientras que otros destacan la expectación por verla en un entorno inclemente. En cualquier caso, el citado medio indica que su duración en la isla será mínimo de una semana con posibilidad de extenderse a un mes.

Todo dependerá de su proceso de adaptación a un medio tan adverso. Y sobre ello le alertaron en 'De Viernes' cuando se hizo oficial su participación. Carmen Borrego entró en directo para reaccionar al fichaje y, en tono de broma, pidió a la producción del concurso que fumigaran la isla para que no hubiera mosquitos y cualquier tipo de insecto o reptil. Son el terror de Terelu. "Que vayan fumigando la playa que llega Terelu, porque ella ve un bicho y sale corriendo", dijo con cachondeo.

Una petición que escandalizó a Ángela Portero, que se preguntaba cómo iban hacer esa concesión tan disparatada por la Campos, dando crédito así a esas irónicas palabras de Borrego: "Si hombre, cómo van a fumigar la playa. Que la vayan fumigando dice. A ver si se cree Terelu que le van a fumigar la playa".

Y Terelu Campos tuvo que alzar la voz y pararle los pies: "Ángela, hija, de verdad. No sabes aceptar una broma. ¿Nos hemos convertido en una neurona todos en un segundo o cómo es hija?", estalló la colaboradora, señalando la "imbecilidad" de Portero por dar pábulo a una simple broma: "es alucinante".