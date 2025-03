'Supervivientes' impone este severo castigo a los concursantes por burlar una norma inviolable

Noche movidita la que ha tenido que afrontar Jorge Javier al frente de la tercera gala de 'Supervivientes 2025'. Esto es debido a la sanción que el reality ha impuesto de forma directa a los integrantes de Playa Furia. Todo ello después de que la dirección del espacio detectase irregularidades en el fuego provocado por dicho equipo. Unas sospechas que han derivado en el hallazgo de un mechero enterrado en Playa Furia.

Ya con los concursantes reunidos en La Palapa, Laura Madrueño ha avanzado: "Os tengo que contar que esta Palapa no va a ser nada fácil. Playa Furia ha cometido un acto que incumple todas las normas de 'Supervivientes' y que va a tener consecuencias igual de graves". Un comportamiento al que la presentadora ha tildado de poco ejemplar: "Ha sido de todo menos ejemplar y de superviviente".

Por si fuese poco, tal y como ha emitido el reality, antes de robar un mechero, los concursantes incumplieron una máxima al cobijarse en la cabaña destinada a los trabajadores. Tal y como se ha podido ver en las imágenes, los trabajadores del reality han dado el alto a los concursantes por su actitud. Lejos de reconducir la situación, algunos supervivientes han decidido enfrentarse a la organización manteniéndose y llegando a tildar la situación de "inhumana".

En ese momento, en el que los concursantes se cobijaron en dicha estancia, los supervivientes pudieron robar el mechero, objeto de la discordia. "La tormenta hizo que se apagara el fuego. No lo cuidasteis y entrasteis en la cabaña del equipo, algo que es totalmente intolerable. Os recuerdo que el otro equipo ha sido capaz de mantener el fuego toda la noche", ha señalado el presentador.

La imponente sanción de 'Supervivientes' al Equipo Furia: todos nominados

A pesar de las disculpas que han pedido los concursantes tras ver los vídeos que les señalaban, la organización ha mantenido la sanción. Un castigo que se les ha comunicado poco después y que determinará su futuro en el reality. Lejos de llevar a cabo una sanción grupal, Jorge Javier ha planteado la reducción de la pena a los concursantes siempre y cuando el superviviente que robó el mechero desvelara su identidad. De lo contrario, todos serían nominados.

Contra todo pronóstico, todos los componentes de Equipo Furia han optado por encubrir a su compañera Gala, quien se encontró y se quedó el mechero en la playa. Al ser preguntada por ello, la joven ha roto a llorar para defender su inocencia. "Gala, fuiste tú la que encontraste el mechero. Tenías la posibilidad de salvar al resto del equipo", le ha comentado Jorge Javier a la joven, visiblemente abatida.

"Agradezco que mis compañeros confíen en mí. Yo me equivoqué. No lo he robado. A mí no me importa, me voy a mi casa. No tengo ningún problema. Me voy nominada, pero no me voy como una ladrona porque me lo encontré, no lo robé. Me da igual si me tengo que ir a mi casa esta noche, pero asumo los errores que cometo, no los que no he cometido", ha reconocido entre lágrimas defendiendo su inocencia.