'Supervivientes 2025' expulsa de manera definitiva e irrevocable a esta concursante y así reacciona

Uno de los principales atractivos de la nueva entrega de 'Supervivientes: Conexión Honduras' ha sido la expulsión de Samya. Frente a las anteriores expulsiones vividas en la edición, cabe reseñar que está ha sido determinante puesto que se trata de una marcha definitiva. Con todo ello, dicha concursante estrena el listado de expulsados definitivos del reality de supervivencia.

Cabe recordar que hasta el momento, la expulsada y sus compañeros de Playa Misterio han habitado en dicha localización como segunda oportunidad concedida por el reality tras sus anteriores expulsiones. En el caso de Manuel González, el reality le permitió habitar Playa Misterio al no ser escogido por los espectadores para unirse a los grupos de convivencia principales como sí hicieron Montoya y Anita.

Después de que Manuel González se quedase solo en Playa Misterio y de forma sucesiva, el reality ha ido sumando habitantes a dicha localización. La primera en llegar fue Samya, mientras que Nieves Bolós y Ángela Ponce se han sumado hace apenas unos días. Fue precisamente el pasado jueves cuando Jorge Javier anunció que uno de ellos se convertiría en el expulsado definitivo.

Así se ha vivido la expulsión definitiva de Samya

Una decisión que los espectadores han tenido que tomar a través de un televoto habilitado en la app. Antes de conocer este resultado, uno de los habitantes de Playa Misterio ha podido salvarse del televoto al ganar en la prueba planteada por la organización: 'La Prisión del Tártaro'. Tras casi diez minutos de sofocante resistencia, Nieves Bolós ha conseguido imponerse a sus compañeras y, por ende, asegurarse una semana más en el reality.

Poco después, Sandra Barneda aha vuelto a conectar con los habitantes de Playa Misterio. Allí, la presentadora ha dado a conocer la decisión del público respecto a la primera salvación de la noche. "Los espectadores de 'Supervivientes' han decidido con sus votos en la app de Mitele que el concursante salvado sea... Manuel". Una determinación que el joven ha celebrado con euforia y que reduce el listado de concursantes expuestos a un duro duelo entre Samya y Ángela Ponce.

Casi al término de la entrega dominical, la presentadora ha vuelto a conectar para compartir la decisión de la audiencia. "El público de 'Supervivientes' ha decidido con sus votos en la app de Mitele que debe de continuar la aventura... Ángela", han sido las palabras de la presentadora con las que Samya se despide como primera concursante expulsada definitivamente.

Por su parte, la recién expulsada ha compartido: "Estoy bien porque me he ido con un grupo en el que me he sentido cómodo. Me hubiera gustado quedarme más, pero tampoco estoy mal. Estoy ahora mismo que no sé ni cómo explicarme, no me vais a entender. Hoy iba a ser un día triste porque pasara lo que pasara me había sentido bien en este grupo. Siento que tampoco lo he hecho tan mal, que me he superado en muchas cosas que es a lo que he venido y me ha tocado irme la primera y oye es lo que tenía que pasar. Esta el ganador y el primer expulsado... Yo tengo el título de la primera expulsada".