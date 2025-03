Patricia Pardo se planta en el programa de Joaquín Prat en Telecinco: "Lamentable y vergonzoso"

Patricia Pardo, que no tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la sentencia absolutoria de Dani Alves el pasado viernes, ha tomado la palabra en 'Vamos a ver' con Joaquín Prat este lunes, 31 de marzo, para decir alto y claro lo que piensa al respecto, desmarcándose de la corriente que se ha mostrado sorprendida e indignada con este fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

"A mí me sorprende que haya personas que hablen de sorpresa. La sorpresa nos la podíamos haber llevado en la primera sentencia en la que se le pedían 9 años y la Audiencia Provincial le condena a cuatro años y medio. Pero que ahora una instancia superior diga que no hay condena a mí no me parece sorprendente", ha empezado diciendo la copresentadora de Telecinco; que acto seguido ha puesto sobre la mesa las contradicciones de la denunciante que han provocado esta sentencia.

"El tribunal cuenta que algunas manifestaciones de la denunciante no se compadecen con las pruebas practicadas. ¿Cómo es posible? (...) Es fundamental que había una grabación de vídeo del antes y del después de los hechos pero no el durante, y lo que viene a evidenciar es que ella miente en la primera parte porque ella relata una serie de acontecimientos, habla de coacciones y de situaciones incómodas, y esto no lo refieren las cámaras de seguridad. Hay una incoherencia manifiesta. Y el TSJC lo que viene a decir a la víctima es que no tenía que adornar el relato. Si ella únicamente hubiese dicho que dentro de ese baño hubo una agresión sexual, hubiese sido suficiente", ha señalado Patricia Pardo.

A continuación, la gallega ha mostrado su malestar con la lectura que se está haciendo tras el dictamen: "A mi me molesta mucho y me da mucha pena el uso partidista e ideológico que está teniendo todo esto porque parece que el poso y la reflexión es decirle a las víctimas que el tribunal no te va a creer y eso no es verdad. Lo que dice esta sentencia es que es creíble pero no fiable porque el relato de la chica no es refrendable por las cámaras de seguridad".

Más indignada aún se ha visto a Patricia Pardo cuando en 'Vamos a ver' han abordado las palabras de María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno, que este fin de semana tachaba de "vergüenza" la absolución de Alves. Para la periodista es "vergonzoso" y "lamentable" que se haya tomado la licencia de afirmar algo así sin haber leído la sentencia.

"La ideología de género lo contamina absolutamente todo y yo celebro que haya jueces que sean libres y profesionales y lo han demostrado en esta sentencia. E insisto en que no me gustaría que el poso y la reflexión que estamos comunicando sea que a una víctima no se le va a creer. No es verdad, en España esto no funciona así. El baremo está muy por debajo que en otros países, es decir, se cree a las víctimas. Lo que pasa es que aquí hay una parte de su relato que incurre en contradicciones; no sé si por estar mal asesorada o por ese afán de perfilarse más como víctima. Ese creo que ha sido el principal problema", ha rematado con contundencia Patricia Pardo.