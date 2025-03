Isabel Serrano, Leocadia en 'La Promesa', desvela en exclusiva cómo acabará con Eva Martín en la serie

Leocadia de Figueroa irrumpió en 'La Promesa' como un personaje clave que prometía desafiar a la Marquesa de Luján. Su llegada al palacio no solo ha desenterrado secretos del pasado, sino que también ha puesto en jaque la aparente estabilidad de la nobleza y del matrimonio. Leocadia, que fue en su día amiga de Cruz, busca venganza tras descubrir que la Marquesa intentó acabar con su vida años atrás. ¿Cómo va a ser su relación con Jana a partir de ahora, con la nueva etapa que afronta la serie de La 1?

Las tramas están en su punto más álgido, y en el último capítulo de 'La Promesa' emitido este viernes, Jana se plantó delante de Cruz y ha confesado toda la verdad dos años después destapando todos sus crímenes. "Mi nombre es Mariana y mi madre se llamaba Dolores". También, la antigua doncella ha destapado ante la marquesa que sabe que mató a su madre, que robó a su hermano Marcos (Curro) para entregárselo a su hermana Eugenia y que asesinó a Tomás en la noche de su boda para evitar que lo desentrañara todo. La cara de Cruz era indescriptible y su primera reacción ha sido negarlo todo y acusar a Jana de haber perdido el juicio.

Además, en los nuevos episodios, Leocadia ha intentado persuadir a su hija Ángela para que retome sus estudios en Suiza, mostrando su faceta de madre preocupada por el futuro de su hija. Además, ha compartido con Jana información crucial sobre el origen de Curro, lo que ha añadido nuevas capas de intriga a la historia. Todas estas tramas están a punto de explotar, en un momento en el que la ficción ha sido reconocida internacionalmente, obteniendo el prestigioso Emmy Internacional a la mejor telenovela, consolidándose como un referente en la ficción española.

En términos de audiencia, 'La Promesa' está cosechando datos muy notables, alcanzando un 13,8% de audiencia media en el mes de febrero, su segundo mejor promedio mensual histórico en lineal. Este éxito ha llevado a RTVE a mantener el serial diario en su programación, reforzando su posición en la parrilla televisiva y a partir de esta semana, haciendo tándem por delante con 'Valle Salvaje', la otra ficción diaria de Bambú Producciones.

Isabel Serrano, ¿cómo estás?

Bien, estoy alucinada con este palacio y muy contenta, la verdad. Leocadia me sorprende todos los días en cada guion que me llega.

¿Eres de las que leyendo los guiones te das el susto?

Sí, sí. Tiene frases maravillosas, este personaje me tiene muy enamorada.

Hemos visto un tráiler en el que pasaba de todo. María Castro es la que más hemos visto que se llevaba las manos a la cabeza con cada escena. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido a ti de todo lo que hemos podido ver y qué va a ver la gente?

A mí me parece que todas las tramas están siendo llevadas con una precisión milimétrica y son todas muy sorprendentes, pero si he de destacar algo es la estética de la serie, la factura que tiene 'La Promesa'. Lo digo en serio porque esto no se dice mucho. Creo que mis compañeros de arte hacen un trabajo impecable, lo mismo sonido, cámara, iluminación, me parece que no lo observo en otras ficciones.

'La Promesa' tiene una ambientación muy especial, muy específica y se cuida muchísimo. Yo empecé a verla muy tarde cuando me iban a contratar, porque además, afortunadamente, últimamente no he parado de trabajar y no tengo tiempo de ver la tele. Comparo con otras series y la ambientación que tiene la serie en todos los sentidos, la ropa con tanta exquisitez, las telas auténticas, las flores que se ven en palacio son naturales. Todo esto, este cuidado tan milimétrico, me parece que es también una parte muy importante que hay que destacar.

Hemos visto los avances de lo que va a pasar, por ejemplo, entre la Marquesa y Leocadia, ¿esto cómo lo ha vivido Leocadia?

Pues Leocadia está muy contenta porque por fin ha llegado a La Promesa, ha estado 20 años esperando y tramando cómo llegar, cuándo y qué bombas va a llevar en la maleta para soltar. Entonces, está muy contenta, además lo ha dicho, se lo está pasando bomba, no se piensa marchar.

Además, tu personaje es revelación, porque si siempre el espectador ha visto a los Marqueses como los antagonistas, en este caso llega Leocadia y sube un peldaño más contra ellos y hasta a veces nos hace empatizar un poco con los Marqueses cuando no queremos. ¿Cómo vive esto Leocadia, ese juego con el que les tiene contra las cuerdas a ellos?

Pues es muy satisfactorio para ella. Lo que tiene que hacer en este momento es sentarse a esperar ver caer los frutos, que ella ha estado sembrando y cultivando, entonces es de mucho regocijo para ella.

¿Cómo vive Leocadia la noticia de que hay un hijo bastardo en La Promesa?

Bien, muy bien. Vamos a ver cómo puedo yo usar esa herramienta para añadir que se caiga en otro peldaño más. No que se caigan, porque yo contra el Marqués no tengo nada. A quien voy buscándole las cosquillas es a Cruz. Ese es mi talón de Aquiles.

¿Sería, a lo mejor, el sueño de Leocadia ver como la marquesa se cae de la vida del Marqués?

No lo sé muy bien, no puedo adelantar tanto. Lo que sí quiero es verla sufrir.

Aunque esté el Marqués también a su lado…

Bueno, es que también me gusta mucho esa crisis a mí, para qué lo voy a negar. Pero bueno, son daños colaterales que a veces una no puede controlar.

La noticia de que Jana y Manuel pueden planear mudarse a Italia. Para Leocadia, ¿esto qué supone?

Todavía no lo he colocado. Porque, bueno, Leocadia le está cogiendo mucho cariño a Jana, se están haciendo muy amigas, entonces, obviamente, se alegra de la felicidad. Es un rasgo que no se señala mucho en el personaje, pero es muy romántica Leocadia. Otra cosa es cómo gestiona ella el romanticismo y el amor, que no sabe muy bien qué hacer con eso, porque ella ha sido entrenada para sobrevivir, no para amar, que es otra historia. Pero sí le gustan mucho las bodas, le gustan mucho los vestidos, le gusta mucho ver a gente enamorada. Entonces, bueno, entiende, por supuesto, que se marchen a vivir su vida y que salgan de La Promesa, que es un sitio donde vuelan las dagas y los rifles y las cosas. Pero se va Jana…

Para La Marquesa esto tiene que ser, por una parte, alegría, porque se va Jana, pero por otra el precio que paga es que su hijo también se marcha. Cuando Cruz ve que Leocadia disfruta de ese amor, ¿qué capa añade a esta relación de Leocadia y la Marquesa?

No es que disfrute de ese amor, es que está cizañando a Jana todo el rato diciéndole: "Defiéndete, saca las uñas". "¿Pero qué se cree la Marquesa?". Bueno, que también eso a Jana le viene muy bien para decir "basta ya" y para dignificarse, que la marquesa la tenía ahí todo el rato sometida. A mí me encanta todo esto.

Lo que sí que se aprecia en todo este avance que hemos visto es que va a haber peligro para todos los personajes. Parece que Leocadia es una mujer implacable, de hielo, a la que nada puede hacerle daño. ¿Qué crees que va a ser lo que más daño le pueda hacer?

Su hija. Lo he dicho antes, ese es el talón de Aquiles de Leocadia, su hija, su retoño. Tiene tres hijos más, pero esa es la mayor, es el futuro donde pone todas las energías para que tenga una vida, pues bueno, es que es su hija.

¿Esto puede tambalearse también en esta temporada eso?

Ojalá lo supiera.

Bueno, hasta donde has grabado, ¿los cimientos tiemblan?

Lo que sí puedo decir es que dentro de que nuestra relación es muy especial, es un poco... amor duro, amor. Hay una unión que no se puede romper. Es muy fuerte la unión que hay entre nosotras. Me gustaría poder adelantar algo, pero tampoco tengo la información, porque nos las van dando. Es verdad que he grabado, como tú bien dices, con anticipación. Pero lo que he grabado hasta ahora no define nada.

Todavía no se tambalea…

No.

Vemos que se hace con el poder de todo.

Ten en cuenta que es una señora de principios del siglo XX que ha vivido sola. Se marchó sola de La Promesa de noche sin nada y vuelve siendo una señora de poder. ¿Qué ha tenido que vivir esa mujer por todo el mundo? ¿Con quién ha tenido que asociarse? ¿Cómo ha tenido que manejar las cosas para llegar como llega? Con un coche, con un montón de maletas de vestidos preciosos con telas carísimas. Dios mío… Claro, esta señora tiene un poso que, ojo, ¿eh?

Curro y Jana están empeñados desde el principio de la serie en saber la verdad. Leocadia puede tener ahí un poquito la clave para ayudarles.

Leocadia sabe todo. Tiene mucha información y ese es su poder también.

¿Va a jugar las cartas con Jana?

Juega con Jana y con la Marquesa, con Curro y con todo el mundo. Ella está jugando a sus propias cartas.

Ella cuando quiera puede darle las vueltas.

Ella tiene información.