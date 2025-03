El inesperadísimo regreso de este actor a 'La Promesa' que va a dar un vuelco a sus tramas en TVE

'La Promesa' atraviesa un momento crucial en sus tramas pues están a punto de descubrirse algunos de los secretos que llevaban abiertos desde los inicios de la serie. Y para ello, la serie producida por Bambú Producciones contará con el regreso de uno de los actores protagonistas que abandonó la serie en sus inicios.

Cabe recordar que Josep Cister, el creador de la ficción, ya avanzó algunos detalles en la rueda de prensa a la que acudió El Televisero en la que se presentaron las nuevas tardes de TVE con la nueva era de 'Valle Salvaje'. Así, el guionista aseguró que se van a resolver muchas cosas que los promisers vienen deseando desde hace tiempo.

Por fin, el primer asesinato está a punto de salir a la luz. Ya han pasado más de 500 capítulos desde que vimos a la marquesa de Luján asesinar a Tomás con un abrecartas cuando éste intentó destapar el crimen de Dolores y el robo de su bebé. Ahora, gracias a la habitación secreta y a la obstinada investigación de Jana, que parece haber conseguido encajar todas las piezas del puzzle, todo va a aflorar.

Y por ello, 'La Promesa' ha contado con el inesperado regreso del actor Jordi Coll, quien dio vida a Tomás en los inicios de la serie. El intérprete ha retomado su papel como el primogénito del marqués de Luján. En el capítulo de este martes asistimos a una reconstrucción exacta de cómo sucedió todo, con imágenes de Tomás y Cruz que no habíamos visto hasta ahora. Cruz le asesinó a sangre fría para evitar que desentrañara todo lo que sabía, pero no pudo trasladar el cuerpo sola hasta el invernadero. Para ello contó con la ayuda de Petra.

Cruz bajó a la planta de servicio en mitad de la noche a buscar a la que era su doncella personal, y esta no dudó ni un segundo en prestarle toda su ayuda. También vimos imágenes inéditas hasta ahora de Petra y la marquesa arrastrando el cadáver y envolviéndolo en la alfombra que ahora ha arrojado la clave. Petra limpió la escena del crimen, que tuvo lugar en la alcoba de Cruz, pero en la estancia secreta no fue tan cuidadosa y ese error -no deshaciéndose de las pruebas- va a traer consecuencias muy graves tras todo lo descubierto por Jana.

Jordi Coll regresa por sorpresa a 'La Promesa'

Así, Jordi Coll ha vuelto a 'La Promesa' para rodar las escenas que nunca llegaron a verse sobre el asesinato de Cruz a Tomás. Y con motivo de esta vuelta, el actor ha hablado en la web de TVE sobre cómo ha vivido este pequeño cameo en la ficción líder de las tardes.

Para retomar este papel, Jordi Coll no dudó en volverse a ver el capítulo de la muerte de Tomás. "Quería recordar todo lo que pasaba, lo que decía, la tensión que mantenía con Cruz…", asevera. Y cuando le preguntan qué ha sido lo más difícil el catalán lo tiene claro: "Lo que dicen de cuánto menos tienes, más difícil es, es cierto. Al tener muchas secuencias con mucho texto siempre tienes la oportunidad de mostrar un matiz diferente en cada una. Sin embargo, no decir ni una palabra y solo buscar las miradas es complicado porque no sabes hasta qué punto estás haciendo poco o mucho".

Jordi Coll solo pudo participar en el primer capítulo de la serie pues Cruz lo mató justo al final del mismo. ¿Y si Tomás hubiera seguido vivo qué habría sido de él? Puestos a fantasear, Jordi Coll bromea con que "puede que hubiese robado el avión de su hermano y se hubiera estampado él solito". Pero más allá de las bromas el intérprete tiene claro que su personaje no habría durado mucho. "Aunque Cruz no le hubiese matado, algo le habría pasado. Este personaje no podría haber durado mucho tiempo vivo porque tenía mucha información", recalca.

Por último, Jordi Coll ha querido lanzar un último mensaje a los promisers, es decir a los grandes fans de 'La Promesa' ante lo que se avecina en los próximos capítulos de la serie. "Si pensabais que hasta ahora había muchas tramas trepidantes, esto no es nada. Ahora, vais a alucinar más aún", sentencia.