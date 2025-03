El futuro de Eva Martín, la marquesa de 'La Promesa', da un bandazo con su ¿final? en la serie

'La Promesa' va a cambiar para siempre en los próximos veinte capítulos tal y como aseguraron algunos protagonistas de la serie en un reciente encuentro con los medios de comunicación al que acudió El Televisero. La ficción de época de TVE, que triunfa cada tarde, va a experimentar un giro de 180 grados en esta semanas y su creador, Josep Cister, advirtió de que se van a resolver muchas cosas que los promisers vienen deseando desde hace tiempo.

Por fin, el primer asesinato está a punto de salir a la luz. Ya han pasado más de 500 capítulos desde que vimos a la marquesa de Luján asesinar a Tomás con un abrecartas cuando éste intentó destapar el crimen de Dolores y el robo de su bebé. Ahora, gracias a la habitación secreta y a la obstinada investigación de Jana, que parece haber conseguido encajar todas las piezas del puzzle, todo va a aflorar.

El descubrimiento de los pasadizos y, en especial, de la habitación secreta ha supuesto un antes y un después para La Promesa. Después de semanas sin respuestas sobre la misteriosa alfombra manchada de sangre, a la recién casada se le ha encendido la bombilla y sabe perfectamente quién asesinó a Tomás, el que iba a ser el verdadero heredero de los Luján, y cómo lo hizo.

En el capítulo de este martes asistimos a una reconstrucción exacta de cómo sucedió todo, con imágenes de Tomás y Cruz que no habíamos visto hasta ahora. Cruz le asesinó a sangre fría para evitar que desentrañara todo lo que sabía, pero no pudo trasladar el cuerpo sola hasta el invernadero. Hubo una cómplice. ¿Quién? A Jana no le ha costado mucho saber quién es la persona que le ayudó en ese macabro crimen: "Petra. Siempre Petra".

La señora Arcos se ha mostrado fiel a la marquesa desde el principio. Así que Cruz bajó a la planta de servicio en mitad de la noche a buscar a la que era su doncella personal, y esta no dudó ni un segundo en prestarle toda su ayuda. También vimos imágenes inéditas hasta ahora de Petra y la marquesa arrastrando el cadáver y envolviéndolo en la alfombra que ahora ha arrojado la clave. Petra limpió la escena del crimen, que tuvo lugar en la alcoba de Cruz, pero en la estancia secreta no fue tan cuidadosa y ese error -no deshaciéndose de las pruebas- va a traer consecuencias muy graves.

"Este es el final de la familia Luján. Ni Catalina ni Manuel ni Alonso ni nadie va a poder soportar esto", reaccionó Curro cuando Jana le transmitió su teoría de cómo sucedieron los hechos. Sin embargo, por ahora tienen que ser pacientes y aún no pueden contar nada, pues es una suposición a la que le faltan muchas pruebas. Será en lo que trabajen en los próximos episodios de 'La Promesa' hasta poder detonar la mayor bomba. Sus efectos serán trágicos.

Jana está más convencida que nunca y augura el fin de la marquesa: "Cruz va a terminar cayendo. Solamente tenemos que seguir tirando del hilo y ponerla nerviosa. Pero estamos a nada de hacer justicia". La estrategia de Jana y Curro a partir de ahora va a consistir en tratar de ir sembrando dudas en la marquesa para que el más mínimo error juegue en su contra.

En el tráiler que se mostró a la prensa y que ya está en antena en La 1 de TVE desde hace unos días, se anticipa la caída definitiva de Cruz. En los últimos segundos de la promo se ve a la marquesa abatida frente a Petra asumiendo que Jana ha descubierto el crimen y que va a denunciarle ante las autoridades: "No tengo muchas opciones porque Jana ha decidido acudir a la Guardia Civil".

Se vienen curvas en #LaPromesa ❤️‍🔥



A partir del lunes, 3 de marzo, a las 17:35h en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/BIPm7zg1oe — La Promesa (@lapromesa_tve) February 25, 2025

¿Es el final de la marquesa en la ficción de TVE? Es la pregunta que muchos se hacen ahora. Sin bien, a todo esto hay que añadir que, en la mencionada rueda de prensa, Eva Martín, la actriz que da vida a Cruz en 'La Promesa', pronunció unas desconcertantes palabras ante los micros al hablar de su personaje en pasado; como si ya no siguiera interpretándolo. La elucubraciones desde entonces no han tardado en aparecer y se especula con su final en la serie. ¿Será así? Lo descubriremos muy pronto.