Carlos Sobera avisa en exclusiva de lo que va a pasar con Terelu Campos en 'Supervivientes': "No sé si será capaz"

Este jueves 6 de marzo arranca una nueva edición de 'Supervivientes 2025'. Un grupo diverso de concursantes famosos se enfrentará una vez más a los desafíos de la naturaleza en los paradisíacos pero implacables parajes de Honduras. Entre ellos destacan personalidades como la modelo Ángela Ponce, el jinete Álvaro Muñoz Escassi, la actriz Beatriz Rico, la colaboradora y modelo Makoke, o Terelu Campos, entre muchos otros que pondrán a prueba su resistencia física y mental en esta aventura extrema.

La conducción del programa estará a cargo de un equipo que ya sabe lo que es triunfar. Jorge Javier Vázquez liderará las galas principales desde España, Laura Madrueño lo hará desde Honduras, acompañando de cerca a los participantes en su travesía; Sandra Barneda se encargará de los debates en 'Conexión Honduras'; y Carlos Sobera estará al frente de 'Supervivientes: Tierra de Nadie', el programa de los martes que profundizará en las dinámicas y conflictos surgidos en la isla.

El presentador vasco asumirá nuevamente la conducción de este espacio, que se ha consolidado como un punto de encuentro para el análisis detallado de las estrategias y relaciones entre los concursantes, ofreciendo a la audiencia una perspectiva más íntima de la convivencia en condiciones extremas. La experiencia y perspicacia de Carlos Sobera en realities garantiza momentos de tensión y risas en cada emisión. Por ello y más asuntos de actualidad le preguntamos en esta entrevista exclusiva en El Televisero.

Carlos Sobera, llega 'Supervivientes', decía Jorge Javier que cuando llega 'Supervivientes' es la puerta de entrada al verano.

Queda un poquito. Debe tener muchas ganas de vacaciones Jorge, que ya está pensando en el verano, pero quedan unos meses. De todas maneras, es verdad que ya el mero hecho de ver el mar, las palmeritas, la playa, aunque esté llena de pulgas, te da una imagen de aire fresco, primavera, buen tiempo y te sube ahí la moral.

¿Qué va a suponer para la televisión que hay actualmente esta nueva edición de 'Supervivientes'?

Pues creo que un puntazo. 'Supervivientes' es un formato que la gente sigue mucho porque tiene valores positivos tremendos y porque nos muestra un contexto de lucha por la supervivencia y contra uno mismo tan brutal, donde la gente trata de hacerlo lo mejor posible, que te anima. Además, todo eso en un contexto de juegos muy vistosos, muy divertidos. La verdad es que es un formato genial y yo creo que es un soplo de aire fresco brutal y un soplo de realidad pero de la auténtica porque son cuatro horas de playa de isla maravillosas.

No sé si te han ofrecido a ti alguna vez el ir allí en estos años a presentar...

No me lo han ofrecido nunca. El día que me lo ofrezcan, me pongo un tanga y me voy para allá. Sí, me gustaría, me gustaría por lo menos ver cómo es el día a día allí, las pruebas. Me gustaría mucho, sí, porque tengo la impresión de que el universo que hay justo detrás de las cámaras es tremendamente enriquecedor.

200 trabajadores, habéis comentado.

Sí, me daban antes un detalle de que en un día de la gala de los martes, por ejemplo, se reparten mil botellas de agua entre todo el equipo. Digo: "Me parece normal, son 250, hay una humedad tremenda, un calor sofocante". Vamos, me parece hasta poca igual la que reparten.

Carlos, ¿algún cambio en la dinámica que nos puedas contar?

Que yo os pueda contar, no, porque además en ese sentido se quiere mantener un poquito la incertidumbre, la ilusión por descubrir qué va a pasar, la novedad y, por tanto, la sorpresa y no podría yo hacer un spoiler, porque me matan.

Bueno, lo que sí que vamos a hablar es de Terelu Campos, que se ha anunciado que va a ir. Esto, cuando lo escuchaste la primera vez, ¿qué pensaste?

Dije: 'No'. A ver, Terelu es una persona maravillosa, pero si a mí me preguntan: '¿Tú la ves como concursante de 'Supervivientes'?' diría: es que claro… 'Supervivientes' mentalmente sí la veo porque tiene una capacidad de autocontrol, una resistencia y además es muy inteligente. Pero físicamente, yo no sé si va a ser capaz de superar todos los condicionantes que tiene la isla, incluso empezando por las propias pruebas, que son muy duras y muy exigentes. Pero me parece estupendo que ella acepte ese reto. Dice mucho y bien de ella y ojalá se quede todo el concurso y no vaya solo en una misión especial. Iba a decir espacial.

Estamos viviendo un momento en el que Telecinco está despegando, nunca mejor dicho. Estamos viendo cómo 'La Isla de las Tentaciones' ha arrasado y te queremos preguntar por esta época de transición en la que está ahora mismo Telecinco. ¿Crees, con lo que estamos viendo, sobre todo también con 'Supervivientes', que la cadena debe virar hacia ese tipo de contenidos, hacia ese género?

Bueno, la cadena siempre ha sido una cadena que ha tenido muy presente el reality toda la vida y en estos dos años que llevamos de transición ha seguido presente. Ahora se ha implementado con 'Gran Hermano' y con 'Gran Hermano Dúo', pero 'Supervivientes', 'Supervivientes All Stars'… Yo creo que el reality nadie lo hace tan bien como Telecinco. El know how lo maneja esta cadena de una manera absoluta, pero no en España. Yo creo que incluso a nivel europeo se hace un producto grande, muy bueno y además es un producto que cuando está bien hecho, y aquí lo está, yo creo que agrada tremendamente al público, luego no hay que perderlo de vista. Ahora bien, además de los realities, creo que también Telecinco tiene derecho y deber de hacer otras cosas, tiene que hacer concursos y programas de entretenimiento diferente, pero sí, el reality siempre ha marcado la personalidad de esta cadena y yo creo que seguirá marcándola.

Te lo digo porque antes comentabas en la rueda de prensa que a ti te gusta el conflicto, el salseo, que es lo que mueve la narrativa de los programas. En esta época de transición hemos visto que, a lo mejor, aparte de los realities, había otro tipo de programación en la cadena que retroalimentaba los realities y, por tanto, a la hora de llegar a ver el reality había también más audiencia y es verdad que en esta época de transición, sí que se ha reducido eso.

Bueno, pero por ejemplo, ahora tenemos 'Tardear' en las tardes de Telecinco, que también se está asentando y lógicamente cuando programas como 'La isla de las tentaciones' o 'Supervivientes' o 'Gran Hermano' dan contenido, se aprovecha y sirve para retroalimentar a los realities también. Yo creo que lo está haciendo ya la cadena.

Te gustan los concursantes como Ángel Cristo, que se enfrenten a la organización. ¿Cómo viviste tú aquello?

Tiene un punto que mola, porque dices: "De repente…". Porque Ángel Cristo en algunos momentos traspasó la línea y entonces había que ponerse serio. Pero el conflicto siempre es necesario en todos los programas, incluso en un concurso. El conflicto consiste en la duda que tiene un concursante entre una respuesta y otra, o si son parejas entre lo que opina uno y el otro. Si no hay conflicto, falta gracia, falta dimensión. Y en un reality eso es bonito. Entonces yo quiero concursantes que tengan esa capacidad de liderar, de crear controversia, de provocar, de ir un poquito contra la convivencia, pero teniendo en cuenta que hay límites que no se pueden pasar, como son la educación, el respeto a los demás, el no hacer daño a nadie, que eso es ley importante.

¿Cuál es el concursante de los que se han anunciado que a ti te apetezca más lidiar con él?

Con todos, porque no tengo ninguna opinión formada de ninguno de ellos y lo digo de verdad.

Alguno conocerás, ¿no?

Sí, alguno conozco, pero bueno, conozco a Beatriz, conozco a Escassi, conozco a Terelu, conozco a unos cuantos más. Pero bueno, yo tengo ganas de lidiar con todos.

Si fueras un concursante, ¿cuál sería tu punto débil y fuerte?

Tengo varios. No sé nadar, con lo cual lo de pescar… Lo de pescar lo tengo crudo. Me moriría de hambre o tendría que llegar a pactos con mis compañeros. Tendría que estar todo el rato yendo yo a por la leña. Ese sería el débil. Ese y el hambre, que yo no sé pasar hambre. El fuerte, que tengo una mente bastante tranquila, bastante relajada, entonces cuesta mucho sacarme de quicio. Se me puede sacar, pero cuesta, cuesta sacarme de quicio. Entonces tengo un temperamento conciliador.

Carlos, a partir de esta semana cambian las tardes de Televisión Española, va a haber dos telenovelas y luego se rumorea que pueden llegar los antiguos compañeros de 'Sálvame' a La 1. ¿Cómo estás viendo tú todo esto?

Hombre, TVE la verdad es que ha adoptado una línea de competitividad absoluta. Y tengo ahí cierta contradicción, porque por un lado pienso que está bien que un canal público sea igualmente competitivo con los canales privados, pero por otra parte pienso que tal vez debería hacer un tipo de producto en otra línea editorial, diferente, para complementar la oferta. Pero bueno, vamos a mirar esta época nueva que viene ahora con expectativas, a ver qué ocurre, cómo se recoloca cada uno, hacia dónde vamos. Hay cosas que me preocupan más, como la franja del acceso prime time, que se ha cargado el prime time definitivamente de las cadenas, y eso no me gusta nada, me parece un horror, porque es como limitar el campo para los grandes formatos y demás ¿no? Pero bueno, bien.