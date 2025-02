Sonsoles Ónega pone en su sitio a Antonio Naranjo por cuestionar a una invitada en directo: "Respétalo"

Este miércoles, Sonsoles Ónega se hacía eco de la publicidad de una panadería que ha utilizado como reclamo el vídeo de mujeres en ropa interior. Una campaña que ha generado polémica y que ha terminado con la presentadora teniendo que llamar la atención de Antonio Naranjo por lo que llegaba a cuestionar en directo.

"Nos vamos hasta una panadería de Barcelona que utiliza como reclamo para vender pan a mujeres en ropa interior, como sois los catalanes. Lo cual ha levantado la indignación de muchas clientas. Así es esta polémica recién salida del horno", explicaba Sonsoles Ónega antes de ver un vídeo.

Justo después, Sonsoles Ónega conectaba con Berta, una de las clientas indignadas, mientras que alguna de las colaboradoras tachaba de "rancio" el anuncio. "Rancio, muy rancio. Y Antonio Naranjo como es rancio le gustará", soltaba sin pudor la presentadora. "No, soy hetero entonces claro...", le replicaba el colaborador. "Yo también soy hetero y me parece ridículo que diga que no le gusta las imágenes de la gente mayor...", trataba de cuestionarle Teresa Bueyes.

"Luego hacen los bomberos un calendario de navidad todos desnudos con la manguera y a todas os parecen monos, pero si yo luego veo a una chavala guapa...", trataba de defenderse Antonio Naranjo en 'Y ahora Sonsoles' después de haber defendido esta publicidad.

Sonsoles Ónega se encara con Antonio Naranjo

Por su parte, Berta anunciaba en 'Y ahora Sonsoles' que iba a hacer todo lo posible para que esta publicidad se retire y se sancione a la panadería. Algo que generaba debate en plató pues tanto Antonio Naranjo como Carlos García Miranda cuestionaban que hay muchas publicidades con hombres en calzoncillos para vender colonias y nadie decía nada.

"Berta, yo le agradezco muchísimo que haya estado esta tarde con nosotros dándonos sus explicaciones. Ya nos dirá si consigue que la panadería retire el vídeo o no porque es un temazo la verdad", terminaba diciendo Sonsoles Ónega al despedir a su invitada. "¿Pero violencia sexual lo ha llamado?", le espetaba Naranjo.

"Bueno, cada uno llama a las cosas como le da la gana, no podéis decir que no puede haber censura y luego cuestionar que Berta lo llame violencia sexual", le contradecía Sonsoles a su compañero. "Pero me parece de mal gusto", defendía Antonio Naranjo. "Bueno pues que te parezca de buen gusto pero respétalo", sentenciaba Sonsoles.