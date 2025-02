Sonsoles Ónega se va de la lengua por cómo alude a Antonio Naranjo y él salta: "¿Cómo me has llamado?"

Sonsoles Ónega, además de sufrir un aparatoso accidente con una impactante caída en plató que ha sembrado unos segundos de caos, ha tenido un sonado lapsus al comienzo de la emisión al presentar a Antonio Naranjo a los telespectadores.

La presentadora ha abierto su programa de las tardes de Antena 3 como es habitual, dando la bienvenida a los colaboradores que iban a integrar la mesa de actualidad de la jornada; marcada fundamentalmente por el estado de salud crítico del Papa Francisco.

"Lunes y por fin las cinco de la tarde", ha empezado Sonsoles Ónega con vehemencia, entusiasmada con el arranque del espacio. Acto seguido, ha presentado a Ángela Ballvey y María del Monte en el ala derecha de la mesa y a Pilar Vidal y Antonio Naranjo en el ala izquierda.

Sin embargo, la periodista ha sufrido un desliz y le ha llamado "Antonio Manzano". Rápidamente, Sonsoles se ha dado cuenta de su error y ha rectificado sin poder contener la risa: "Ay, Naranjo". Así, se ha producido un divertido momento en plató.

"¿Cómo me has llamado?", ha reaccionado al instante Antonio Naranjo, que con el barullo en plató por las carcajadas de los demás tertulianos y el ruido en las gradas del público no había escuchado correctamente la forma en la que la comunicadora de Atresmedia se había referido a él.

"Antonio Manzano te he llamado", le ha aclarado Ónega, retractándose nuevamente de ese pequeño lapsus. "Bueno, mientras sea hortofrutícola me vale", le ha espetado, también en tono de broma, el aludido, que, como no podía ser de otra forma, se lo ha tomado con humor.