Giro inesperado con Kiko Rivera: ficha por este programa que competirá contra 'De Viernes'

Desde que Kiko Rivera le declarara la guerra a su madre, Isabel Pantoja, en 'Cantora: la herencia envenenada', el DJ quedó apartado de los platós de televisión en el año 2020. Ahora cinco años después de protagonizar esos especiales y tras ser vetado en Mediaset, el hermano de Isa Pi regresará a la pequeña pantalla, pero no será en ningún programa de Telecinco.

Lo hará en el nuevo programa de José Mota, quien vuelve este viernes 14 de febrero a La 1 de RTVE con un nuevo espacio semanal, 'José Mota No News', y que competirá contra 'De Viernes' y 'El Desafío', entre otras ofertas. El cómico contará con Patricia Conde como copresentadora. Además de las colaboraciones de Santiago Segura y Florentino Fernández, quienes todas las semanas protagonizarán divertidas secciones y retos imposibles.

Kiko Rivera será el invitado del nuevo programa de José Mota

En cada entrega, José Mota recibirá en el plató a todo tipo de famosos de diversos ámbitos. Así, personajes míticos del humorista, como la Vieja del Visillo, Tomás o la Blasa serán los encargados de entrevistar a rostros muy conocidos como Antonio Resines, Rosa López o Ana Guerra. En el primer programa, que se emitirá esta viernes 14 de febrero, tendrá como invitado al presentador Jesús Calleja. Además, la cantante Rosa López será entrevistada por la Vieja del Visillo y Kiko Rivera será juzgado por el elenco del programa en un divertido pleito.

José Mota regresa a @La1_tve con 'José Mota: No News', un nuevo show cargado de humor para las noches de los viernes que presentará junto a Patricia Conde y en el que también estarán Florentino Fernández y Santiago Segura.



De esta forma, Kiko Rivera regresará a la pequeña pantalla en un programa muy distinto a los que nos tiene acostumbrados. En él, el DJ hará gala de su sentido del humor, alejándose por completo de la imagen que se tiene de él tras los ataques que ha realizado últimamente a su madre y a su hermana. Sobre todo a raíz de la demoledora entrevista que Isa Pantoja hizo en 'De Viernes'.

Dentro de 'José Mota No News' convivirán secciones muy dispares como el juicio al invitado, donde se realiza un sketch desde un original planteamiento. 'Canas Vs Panas' es otra sección. En ella, los creadores de contenido Erola Jons y Animalize analizarán las diferencias entre los boomers y la generación Z. Y, por último, en 'Hoy no, ayer', la cómica Marta González de Vega recuperará momentos históricos del pasado televisivo que hoy, con las redes sociales, habrían sido virales.

José Mota también contará con la presencia de los cómicos Javier Quero y Federico de Juan. Todas las semanas encarnarán a Los Chunguitos para hablarnos de las cosas que están "chungas" en España.