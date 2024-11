Kiko Rivera desvela algo impensado sobre Isa Pantoja con este volantazo: "Tiendo mi mano"

El pasado miércoles Isa Pantoja anunciaba, vía exclusiva, que estaba embarazada de su segundo hijo, el primero junto a Asraf Beno. Las felicitaciones no se hacían esperar. Aunque, sin lugar a dudas, la más inesperada fue la de su hermano, Kiko Rivera, debido a los ataques que ha recibido de él en los últimos años.

"Una nueva vida siempre es motivo de felicitación. Aunque las cosas no estén bien, no hay motivo para no felicitarte. ¡Enhorabuena! Ojalá venga con mucha salud", escribía el hijo de Isabel Pantoja en sus stories de Instagram. Un mensaje que sorprendía a la propia Isa Pi, como así reconoció ella misma en 'Vamos a ver'.

Ahora, unos días después de este feliz anuncio, Kiko Rivera ha vuelto a hablar. Lo ha hecho en el podcast 'Poco se habla', presentado por Xuso Jones y Ana Brito. En el espacio, ha hablado abiertamente sobre varios temas que le incumben, como su complicada situación familiar. Y es que, desde hace años no se habla ni con su madre ni con su hermana. Y, aunque de la primera ha preferido no hablar, sí que lo ha hecho de la segunda.

El Dj ha dejado claro que, pese al distanciamiento, no le guarda rencor a Isa: "No tengo nada en contra de mi hermana". Incluso reconoció que le gustaría, en un futuro cercano, poder hablar con ella para aclarar sus diferencias: "Me gustaría que en un futuro no muy lejano pudiéramos sentarnos a hablar y arreglar nuestras diferencias".

Kiko Rivera también expresó su deseo de que, más pronto que tarde, puedan volver a compartir momentos familiares con sus niños. Si bien reconoce que este acercamiento no es tan fácil, al menos en este momento, sí que dejó claro que, por él, no habría ningún problema en que se produjera. "Yo tiendo mi mano", asegura.

Aunque también asegura que no será él el que tome la iniciativa: "No lo voy a buscar. No tengo ganas de buscarlo". "Si llega, pues guay, si no sucede pues también guay", sentencia el marido de Irene Rosales. De esta forma, pone la pelota en el tejado de su hermana. ¿Será en primer paso para un acercamiento entre los hijos de Isabel Pantoja?