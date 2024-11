Isa Pantoja dice 'no' a 'Vamos a ver' ante la pregunta que le lanzan sobre María del Monte

Isa Pantoja se ha presentado en el plató de 'Vamos a ver', programa en el que colabora, un día después de la exclusiva bomba sobre su embarazo con Asraf Beno. Y, como no podía ser de otra forma, su participación se ha centrado en esta noticia.

La hija de la tonadillera ha contado que se encuentra de nueve semanas y media y que está física y emocionalmente alterada por motivos obvios, pero se ha negado a responderle a Joaquín Prat cuando se ha interesado por los nombres que baraja según sea niño o niña: "Da mala suerte". Aun así, el presentador ha apelado a su intuición y tratado de escarbar en el sexo del bebé y en si sospecha que va a ser niña. "Yo creo que sí", ha presagiado, pero prefiriendo ser prudente.

Entretanto, preguntada por si tiene esperanzas en que esta sea "la oportunidad" para que su madre se ponga en contacto con ella y si cree que puede haber una mejora en la relación, Isa Pantoja ha respondido un rotundo "no". Lo ha reiterado varias veces.

Así, Isa Pi no confía en que vaya a producirse ese gesto. "Si lo hace, nos sorprenderemos todos", ha admitido, como también ha reconocido abiertamente que le ha descolocado la felicitación de su hermano Kiko Rivera: "No me la esperaba".

Por su lado, Pepe del Real ha ido mas allá y le ha preguntado por María del Monte, su madrina, para confirmar si le había felicitado y, por extensión, saber si tienen contacto después de su duro 'De Viernes'. Pero la cuestión no le ha hecho gracia a Isa Pantoja y se ha plantado.

En ese sentido, la joven se ha mostrado tajante, siguiendo exactamente la estela de María del Monte: "Eso queda para mí, no quiero hablar de ella porque yo tampoco quiero exponer esto". De modo que, con máxima cautela, ha optado por declinar la pregunta de raíz y por no comprometer a la cantante, celosa siempre de su intimidad.