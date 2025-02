Fernando Tejero sorprende besando en la boca a David Broncano en 'La Revuelta' con pulla a Pablo Motos

Fernando Tejero llegó a 'La Revuelta' este lunes cargado con una tarta de cumpleaños y dispuesto a resolver un malentendido pendiente desde hace años. Nada más llegar, el actor sorprendió a David Broncano confesando su pésima experiencia durante su única visita a 'La Resistencia'. Y tras recordar el comentario que más le dolió del presentador, ambos sellaron la paz con un beso.

"Sinceramente no lo pasé muy bien y luego tú en otro programa dijiste esto", comenzó espetando el cordobés mientras se abría la camisa para mostrar una camiseta en la que se podía leer "Soy el peor invitado de Broncano" con un corazón partido. Pese a que intentó esquivar el tema, el comunicador terminó preguntándole por el motivo de su enfado.

Y es que, al parecer, tras la visita de Fernando Tejero a 'La Resistencia' en 2018, David Broncano lo señaló como uno de sus peores invitados en na entrevista con Ibai. "A mí me dolió eso muchísimo, te lo prometo", insistió el actor. "Dudo que dijese yo eso...", esgrimió el presentador, pero no podía escapar del reproche de su invitado. "Luego lo arreglaste diciendo 'no el peor, pero me defraudó porque me cae muy bien pero no entró al trapo", añadió el intérprete.

Es que la etapa inicial de La Resistencia fue algo navajera. Pedimos disculpas a todas las víctimas, éramos muy jóvenes 😅#LaRevuelta pic.twitter.com/G3O4GzSlLB — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 24, 2025

"¿Qué pensaste?", le preguntó entonces Broncano. "Pues que que hijo de la gran puta eres", sentenció el andaluz entre risas antes de confesar que él también tuvo parte de culpa en el ambiente incómodo de su primera entrevista. "Luego cuando empecé a ver el programa me jodió porque dije 'con lo bien que me cae...' pero a mí me sentó muy mal", confesó Tejero.

"Igual lo dije, bueno lo dije seguro. Me acuerdo de que lo dije", terminó reconociendo el conductor de 'La Revuelta'. "Es como si yo hubiese dicho que tú eres uno de los peores comunicadores que me han tratado", insistió Fernando Tejero. "Es que esa pregunta me la hacen muchas veces y es muy difícil de contestar", trató de justificarse el comunicador.

"Lo dijiste muy serio, y encima Ibai dijo 'yo sabía que era Fernando Tejero'...", recordó el actor de 'La que se avecina' entre risas. "A ver yo la cagué, porque me preguntaste lo del dinero y yo no sabía que hacías esa pregunta y te dije '¿de verdad me estás preguntando eso?'... Me bloqueé tío", terminó admitiendo el invitado.

"Yo también en esa época... antes me pasaba que si un invitado se ponía nervioso porque no entendía la movida yo no sabía reconcudir. Yo me disculpo, más que por decirlo, por no saber ese día empatizar contigo y reconducir la situación", confesó David Broncano, decidido a enterrar el hacha de guerra con Fernando Tejero.

"Es que no había visto el programa, ni sabía por dónde iba y me quedé cada vez más adentro", terminó explicando el actor antes de fundirse en un abrazo con el humorista mientras el público coreaba pidiendo un beso de ambos. "Se ha acojonado cuando habéis dicho que se besen", señaló entre risas el actor, a lo que Broncano respondió besándole de lleno. "Con Pablo Motos no me he besado, tampoco lo haría", terminó señalando el cordobés con sorna.