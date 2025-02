Fernando Tejero no puede seguir en 'El Hormiguero' y Pablo Motos le despide: "Tengo miedo"

Este jueves, 6 de febrero, Fernando Tejero cerró la semana de 'El Hormiguero'. El actor, que acudió para promocionar su obra de teatro, 'Camino al zoo', concedió a Pablo Motos la que ha sido, sin duda, su entrevista más íntima y emotiva. Hasta tal punto, que no pudo evitar romper a llorar al recordar lo mucho que le costó aceptar su homosexualidad.

"En la función somos animales encerrados cada uno en su propia jaula, que es la sociedad. Con sus traumas y sus inseguridades, y cada uno busca en el otro algo que a él le falta", expicó el intérprete. Tras hablar sobre la función, el presentador le preguntó de cómo la obra trata las consecuencias de no mostrarte tal cual eres, algo que le pasó al propio Fernando Tejero.

"Cuando llegué a Madrid, no era yo", comenzó reconociendo el cordobés. Y es que, tal y como confesó él mismo, "llegué a estudiar Arte Dramático con 27 años y decía que era heterosexual". Acto seguido, explicó el motivo: "En mi adolescencia era muy complicado (ser homosexual) y para la gente, por desgracia, todavía lo sigue siendo y eso es lo que hay que evitar. Viví una época en la que te señalaban con el dedo. Yo he vivido el bullying en la escuela, en la calle, en todos sitios…".

Fernando Tejero recuerda lo mucho que le costó aceptar su homosexualidad

Fue gracias a sus estudios de Arte Dramático cuando Fernando Tejero fue capaz de asumir su orientación sexual. "Lo primero que te hacen es aceptarte como tú eres, vas haciendo monólogos y ahí fue la primera vez que dije que soy homosexual", explicó el actor de 'La que se avecina'.

Aunque lamenta que, a día de hoy, todavía se sigan produciendo agresiones homófobas en nuestro país. De hecho, este mismo jueves "le han vuelto a pegar una paliza a un chico por ser homosexual. Me emociono porque es terrible. Yo también tengo miedo, quién te dice que un día no te encuentras a cuatro exaltados en la calle y te dan un palizón".

El mejor consejo de Fernando Tejero para ser tú mismo #TejeroEH pic.twitter.com/Q5V2k0tlrk — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 6, 2025

El emotivo mensaje del actor a los niños en su misma situación

Pablo Motos reconoció que le había impactado el "tener miedo por el hecho de que te guste una cosa u otra". "Si tú eres feliz, qué te importa con quién se acueste el de enfrente. Falta amor en el mundo, porque el amor mueve montañas, el amor todo lo cura y el mundo creo que está cada vez más ausente de amor", aseguró.

Aprovechando la ocasión, Fernando Tejero quiso mandar un mensaje a todos esos niños y niñas que puedan estar atravesando por una situación similar a la suya. "Si tu familia no te quiere, no te quiere ni siendo homosexual ni de ninguna forma. Si tu familia te quiere, te va a querer de cualquiera manera. Si no dices como eres, no eres libre. Lo digo yo, que no lo he sido. Pasa factura y se sufre muchísimo", sentenció el actor.

Sin embargo, el momento que más emocionó al invitado estaba todavía por llegar. En un momento dado, Pablo Motos dio paso a un experimento sociológico en el que el programa de Antena 3 juntó a varios niños, que todavía no tienen prejuicios, con personas que viven en la calle. El resultado fue una serie de conversaciones que rompieron por completo al actor.

Fernando Tejero no pudo evitar romper a llorar al ver la tierna reacción de los niños. "Te has quedado del revés", le dijo el presentador al invitado, que no podía ni articular palabra. Hasta tal punto que Pablo Motos se vio obligado a despedirle. Antes de hacerlo, le dio un fuerte abrazo y le agradeció su visita al programa.