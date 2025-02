Anita Williams se pronuncia en estos términos sobre si Montoya irá a 'Supervivientes 2025'

Queda justo una semana para que arranque en Telecinco una nueva edición de 'Supervivientes'. Será el próximo jueves 6 de marzo. Mientras tanto, la cadena sigue anunciando los concursantes que participarán en el reality. Y, aunque de momento no es oficial, son muchos los rumores que apuntan a que Montoya podría ser uno de ellos.

El sevillano se ha convertido en el fenómeno del momento gracias a su participación en la octava edición de 'La isla de las tentaciones', que ya ha entrado en su recta final. La audiencia está deseando ver que ocurre finalmente con la pareja formada por José Carlos Montoya y Anita Williams, después de que esta le fuera infiel con Manuel. ¿Con cual de los dos acabará yéndose la catalana? ¿O decidirá abandonar el programa sola?

Con todas estas preguntas por resolver, la joven ha sido pillada por los reporteros de Europa Press, quienes no han dudado en preguntarla por una supuesta reconciliación con el sevillano. Y es que, hace unos días una clínica estética compartía un vídeo de Montoya y Anita juntos, provocando un gran revuelo en las redes sociales. Sin embargo, ella ha dejado claro que no puede contar nada del desenlace del programa: "No me dejan". Aunque sí que ha desvelado que esas imágenes con Montoya "son antes de entrar" en 'La isla de las tentaciones'.

Anita Williams se pronuncia sobre el éxito internacional de Montoya

Además, ha querido responder a la que fuera su suegra, asegurando que no solo su hijo lo ha pasado mal en el reality: "Yo también. Piensa que no lo veis todo". De esta forma, ha asegurado que su relación y la de sus compañeras con las tentadoras es buena, lejos de lo que nos podamos imaginar. "No tenemos ningún problema con ellas, aunque hombre, con Gabriela…", ha reconocido, entre risas, haciendo referencia a la tentadora con la que Montoya le fue infiel en la isla.

También ha confesado que se "alegra mucho" del éxito internacional que está teniendo el sevillano: "Me parece muy bien. Me alegro muchísimo". Si bien ha reivindicado que parte de su éxito es gracias a ella. Al ser preguntada por si él es así de intenso también en su vida real, o bien lo ha hecho para tener más protagonismo, Anita ha reconocido que "no lo sé, pero sí, es intenso, un buen rato".

Anita reconoce que a ella también le gustaría ir a 'Supervivientes'

Respecto a los rumores que apuntan que Montoya podría ser uno de los concursantes de 'Supervivientes 2025', la joven ha dado su opinión al respecto. "Yo ceo que sería un posible ganador y si va pues estaremos apoyándolo desde España". ha asegurado. Aunque reconoce que a ella también le encantaría vivir la experiencia "porque me gustaría que la gente me conociera". Y es que, tal y como ella misma denunció en redes sociales, son numerosos los ataques e insultos que recibe a diario por su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Sin embargo, el nombre de Montoya no es el único que suena con fuerza para participar en el reality de Telecinco, sino que también suena el de Manuel. De ser así, ambos podrían coincidir. Algo que Anita desconoce: "No sé nada yo, la verdad, pero no me gustaría la verdad. Me gustaría ver a uno ahogándose en el mar", ha bromeado. En cualquier caso, en apenas siete días saldremos de dudas.