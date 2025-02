Hasta Pablo Motos sucumbe y se refiere así a Montoya de 'La Isla de las Tentaciones' desde 'El Hormiguero'

Pese a que los martes no son noche de coincidencia entre 'El Hormiguero' y 'La isla de las tentaciones', el fenómeno de masas estuvo más que presente durante la entrevista de Leo Harlem. El humorista visitó a Pablo Motos para presentar la nueva temporada de 'Leo Talks' y quedó sorprendido cuando el presentador hizo referencia directa a la escena viral de Montoya en el reality de Telecinco.

Nada más tomar asiento, el presentador quiso advertir un cambio físico en su invitado platino. "Te veo fuerte, estás yendo al gimnasio", señaló el valenciano. "He pasado por delante, dos veces, pero no se me nota. Hay en Manuel Becerra una churrería muy buena", señaló con sorna el invitado de este martes, que comenzó a explicar en tono de burla su rutina de ejercicios.

Pablo Motos no puede evitar mencionar a Montoya y 'La isla de las tentaciones' a raíz de un comentario

Más tarde, Pablo Motos sorprendió al humorista haciéndole entrega en plató de una medalla, que llegaba directa desde la cofradía de amigos de los nabos. "Te da un rollo pirata importante", señaló Harlem mientras el presentador se probaba su galardón. Entonces, mientras veían imágenes, el presentador formuló una frase que abriría la veda de chistes y bromas para el resto de la noche. "El momento en el que besas el nabo", anunció el comunicador.

"Es una frase que solo puedes escuchar aquí y en 'La Isla de las Tentaciones'", señaló Leo Harlem entre risas antes de comenzar a exclamar "¡Montoya! ¡Montoya!", haciendo referencia a los gritos de desesperación de Sandra Barneda en el clip viral, que continúa acumulando millones de visualizaciones a nivel global.

"Qué vida le queda a Montoya. Cuando salga y vuelva a su pueblo, le queda el resto de la vida siendo Montoya...", añadió Pablo Motos antes de que el invitado abandonase por completo el improvisado debate sobre 'La isla de las tentaciones', que se impuso al espacio de las hormigas este lunes durante su franja de coincidencia en el access prime time anotando un 13,7% de share en su versión express.