¿Qué actor y humorista vuelve a recibir 'El Hormiguero' de Pablo Motos hoy, martes 18 de febrero?

Tras arrancar la semana por todo lo alto con la visita del miembro del club platino Marc Márquez, 'El Hormiguero' recibirá a otra cara conocida esta martes. Tan solo unos meses después de su primera visita de la temporada, Leo Harlem se reencontrará con Pablo Motos para presentar la nueva temporada de 'Leo Talks', su espacio en Movistar Plus+. Pero ese no es el único estreno que trae bajo el brazo en esta ocasión.

El actor humorista fue uno de los primeros rostros en pasar por el programa de las hormigas en septiembre, durante la primera semana de 'El Hormiguero', en la que aún no medía fuerzas con 'La Revuelta'. Y ahora regresa también para presentar sus dos espectáculos 'Mentes peligrosas' y 'Deja que te cuente', los cuáles está llevando por todo el país en su actual gira.

Leo Harlem regresa a 'El Hormiguero' por segunda vez esta temporada cargado de estrenos

Con su visita de este martes, Leo Harlem firmará su tercera parada en el espacio de Antena 3 en poco menos de un año. Su primera aparición del 2024 fue en marzo, cuando se reencontró con las hormigas para presentar la película 'La familia Benetón'. Sin embargo, el momento más sonado de esa visita no fueron los detalles de la exitosa comedia, sino su recado directo a José Luis Martínez-Almeida, rostro también frecuente en el programa de Motos.

😂 Esta noche nos echamos unas risas con el gran ¡@LeoHarlem! Viene a presentarnos la nueva temporada de “Leo Talks”, que se estrena en @MovistarPlus el 24 de febrero #LeoHarlemEH pic.twitter.com/xht24pltzp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 18, 2025

"Aquí en Madrid, no puedo alquilar una bicicleta del Ayuntamiento, porque necesito tener un smartphone. Y aunque pague los impuestos y sea ciudadano de aquí, no puedo alquilar una bicicleta", señaló algo molesto el actor, exigiendo desde el plató de Antena 3 al alcalde de Madrid "montar una oficina con tarjetita" para la gente que no tiene smartphone y quiere hacer uso del servicio de Bicimad.

Su última visita, meses más tarde, siendo la segunda estrella en inaugurar la temporada número 19 de 'El Hormiguero', estuvo llena de risas y confesiones, pasando por una curiosa petición del actor dirigida al comité de los Juegos Olímpicos. "Yo propondría hacer deporte la siesta, ganaría el que más aguante. El deporte aporta mucho, pero el descanso aporta más. Si está el break dance, hay que poner como deporte la jota aragonesa", sugirió entre risas Leo Harlem.

Sus planes de jubilación y su vida privada: "Soy muy reservado"

Y parece que aún quedan numerosas visitas al espacio de Antena 3 por parte del miembro del club platino de Pablo Motos, del cual forma parte desde mayo de 2023. Aunque en una entrevista para la revista 'Escapa Rural', el humorista confesó dónde le gustaría pasar su jubilación el día en el que decida retirarse de los focos. "Es más acorde con lo natural y los tiempos para hacer algo son más racionales. En las ciudades pierdes mucho tiempo desplazándote", confesó el actor, señalando a Gijón o un pueblo de montaña como sus escenarios idílicos.

Sobre lo que presumiblemente tampoco se pronunciará en su nueva visita al espacio de 7 y Acción es sobre su vida privada, sobre la cuál siempre se ha mostrado hermético. "Soy muy reservado, no voy casi a photocalls ni a eventos. Yo tengo mi vida, mi pareja… A mí me gusta la vida sencilla. Hay gente que ha hecho negocio con su vida, y a mí eso no me aporta", aseguró Leo Harlem en su paso por 'Joaquín, El Novato'.