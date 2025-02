Anita Williams, de 'La Isla de las Tentaciones', denuncia el alto precio de haber ido al reality

La octava edición de 'La isla de las tentaciones' está arrasando, tanto en audiencia como en las redes sociales. Y parte de la culpa de ese éxito la tienen la pareja formada por José Carlos Montoya y Anita Williams. Sin embargo, mientras él se ha convertido en todo un fenómeno internacional, ella ha denunciado haber recibido una avalancha de mensajes de odio en redes sociales.

A raíz del momento viral en el que Montoya se escapó para buscarla en Villa Playa tras haberle sido infiel con Manuel, Anita Williams anunció que estaba preparando una entrevista. E incluso pidió a sus seguidores que le enviaran preguntas sobre los temas que les gustaría que abordara. Fue entonces cuando empezó a recibir muchos ataques, y hasta amenazas de muerte. "A diario recibo mensajes así. Desear la muerte constantemente son palabras mayores que dicen más de vosotros que de mí", denunció la joven en sus redes sociales.

Anita Williams denuncia haber recibido amenazas de muerte

La concursante de 'La isla de las tentaciones' dejó claro que estos comentarios no la afectan. Aunque lamentó la falta de empatía: "Menos mal que la cabeza la tengo fuerte y que vuestras opiniones no me afectan porque no me identifico con la persona que se está viendo de mí en la isla. Los que de verdad me conocen saben que de la persona que hay en el programa a la que realmente soy hay una diferencia muy grande".

Asimismo, Anita Williams también reconoce que cometió errores en la isla: "Entiendo y acepto lo que he hecho mal y yo soy la primera que lo dice. Aprendo cada día de mis errores y soy la primera que hace autocrítica". La joven también ha sido muy criticada por su comportamiento en el programa. Críticas a las que ella ha querido responder: "Todos somos personas que pasamos duelos diferentes. Que no es una situación fácil y que duele mucho, sobre todo a mí, que soy una persona muy empática, tener que leer este tipo de comentarios y cosas mucho más heavy que no puedo poner por aquí".

Por último, la joven pidió que se ponga fin al odio en redes sociales: "Nadie en la vida se merece el nivel de odio que se está llegando a generar. Al final todas somos personas, somos mujeres muy valientes que simplemente hemos vivido con total sinceridad lo que nos pasaba a cada una de nosotras. No por eso nos merecemos ese tipo de odio y maldad", sentencia.