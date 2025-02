Alba Carrillo y José Manuel Parada hablan en estos términos de Melody ante la final del Benidorm Fest 2025

Quedan solo unas horas para que se celebre la gran final del Benidorm Fest 2025. Y quizás estamos ante la edición más abierta de la historia pues hay hasta cuatro grandes favoritos para hacerse con la victoria (Melody, J Kbello, Daniela Blasco y LaChispa). Este sábado, 'D Corazón' se desplazaba hasta la ciudad alicantina para pulsar el ambiente entre los finalistas y sus colaboradores como Alba Carrillo o José Manuel Parada han hecho su porra.

Así, 'D Corazón' se colaba en el Hotel Don Pancho, la sede en la que están todos los finalistas. Cecilia Revuelta conseguía juntar a seis de los ocho finalistas que se disputarán el micrófono de bronce. "Se ha creado un ambiente maravilloso y lo vamos a dar todo esta noche, todos estamos con el mismo mood", reconocía Kuve. "Esta noche van a saltar chispitas", apostillaba LaChispa.

Por su parte, J Kbello se mostraba orgulloso de poder demostrar su talento gracias al Benidorm Fest 2025. "Esto es una visibilidad super fuerte, ser artista emergente y tener esta plataforma para mostrar todo nuestro proyecto es un regalo", reconocía el gaditano. "Estoy muy feliz", aseveraba Lucas Bun mientras Daniela Blasco comentaba que estaba ensayando hasta el final.

Los únicos que faltaban al directo de 'D Corazón' eran Mawot y Melody, que decían que había preferido quedarse en la habitación para estar concentrada. Y es que sin duda los focos están puestos en ella al ser la máxima favorita y después de los problemas de sonido que sufrió en la segunda semifinal. No obstante, Melody puede estar feliz porque dos de los colaboradores estrella de 'D Corazón' van con ella: Alba Carrillo y José Manuel Parada.

Alba Carrillo y José Manuel Parada, fans de Melody

Así, cuando Anne Igartiburu les pedía a sus colaboradores que dijeran quienes eran sus favoritos, Alba Carrillo decía que estaba entre Daniela Blasco y Melody. "Estoy entre Daniela y Melody, que me encanta nuestra Melody", aseveraba la colaboradora. "Yo mi Melody que la conozco desde que El Fary la vio y dijo qué artistaza y cantó lo de los gorilas, ha cambiado mucho y yo que la he visto actuar en directo es una artista maravillosa y me encantaría que ganara esta noche", recalcaba el que fuera presentador de 'Cine de barrio'.

Por su parte, Javier de Hoyos decía que le gustaba mucho Daniela Blasco pero esta noche iba con J Kbello. Y con el gaditano iban también Carmen Lomana y Pelayo Díaz. "Creo que tiene que ir una propuesta masculina, que lo hace genial y es guapísimo y tiene mucho rollo y la gente vota también por los ojos en Eurovisión", sentenciaba el periodista.

"Pues muy bien, yo voy con las presentadoras que también son unas cracks. Viva el Benidorm Fest", terminaba diciendo Anne Igartiburu mostrando su apoyo a Paula Vázquez, Ruth Lorenzo e Inés Hernand. Asimismo, Alba Carrillo contaba que tenía preparada una cena con amigos para ver la gran final del Benidorm Fest 2025.