Mónica Naranjo dice lo que gran parte del público cree de Melody tras el fallo en el Benidorm Fest

La maldición del sonido volvió a hacer acto de presencia en la segunda semifinal del Benidorm Fest 2025 y, esta vez, le tocó sufrirla a Melody con 'Esa Diva'. La cantante, que parte como una de las claras favoritas para ser la próxima candidata en Eurovisión, ofreció un gran show, pero ese fallo lo empañó. Y sobre ello se ha pronunciado Mónica Naranjo.

El error técnico en el sonido cortó la canción en dos ocasiones, provocando momentos de confusión. Además, se produjo en el instante en el que más podía lucirse en su actuación. Desde casa se percibió que algo no iba bien y en redes el revuelo que se montó fue mayúsculo.

Ante la polémica, RTVE se vio obligada a dar explicaciones, admitiendo que el fallo fue de la organización. La propia María Eizaguirre, directora de comunicación del ente público, comentó en la rueda de prensa que tuvieron "un pequeño problema" que consistió en que "se ha ido durante unos segundos la línea y ha entrado lo que estaba de reserva". Un contratiempo que esperan que no se repita en la final, donde Melody está clasificada.

En esa misma rueda de prensa, la artista trató de restarle importancia al suceso a pesar de que podría haberle perjudicado de cara a la votación. "No hay que hacer más dramas de la cuenta. Estamos en vivo y en directo, pueden pasar este tipo de cosas. Yo creo que llevo muchos años de carrera y lo voy a decir con toda el amor y humildad, y todo el cariño que le tengo a mi profesión. Ustedes sabéis que yo canto. Lo siento pero es verdad, yo no canto en playback, a mí me gusta cantar en directo", declaró la cantante ante los medios, entre ellos El Televisero.

"¿Que se ha ido? ¿Que no ha funcionado? No pasa nada. Igual que si pasaría en sábado tampoco pasaría nada", añadió, con una declaración de intenciones incontestable: "El sábado vuelvo nuevamente y no me va a impedir volver a darlo todo. El sábado todo se va a volver a hacer como hoy pero más potente, así que prepárense".

🔴 MOMENTAZO: Melody "no quiere hacer dramas" y se pone a cantar en vivo en la rueda de prensa para demostrar que "sabe cantar a pesar de los fallos técnicos" #BenidormFestSemi2 pic.twitter.com/7J199LYVZL — El Televisero (@eltelevisero) January 31, 2025

Mónica Naranjo muestra su apoyo a Melody

No obstante, aunque Melody ha tirado de humor y ha quitado hierro al asunto, la procesión va por dentro, pues no es plato de buen gusto que en una actuación tan decisiva pasen este tipo de cosas. Tampoco es agradable convertirse en carne de memes por un fallo técnico que le dejó vendida. Pero entre esas mofas, hay una corriente de apoyo a la cantante gigante. Mónica Naranjo se sumó a ella.

"Ante cualquier adversidad, sigue siendo esa Diva… @soyyomelody", ha escrito catalana en su cuenta oficial de X, mencionando a Melody para hacerle llegar ese mensaje de aliento que acompaña con un corazón y un emoticono que expresa gratitud. El post acumula cientos de interacciones, apoyando la idea de que, pese a ese infortunio, Melody brilló igual por su gran nivel interpretativo, vocal y escenográfico.

Hay que recordar que el Benidorm Fest le toca muy de cerca a Mónica Naranjo, pues puede presumir de haber formado parte de la familia del certamen de preselección de Eurovisión. Fue la presentadora en la edición 2023.