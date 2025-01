Paola Olmedo sale a la palestra con esta exclusiva tras vincularla a 'Supervivientes 2025'

Mientras José María Almoguera está besándose con María 'La Jerezana' en 'GH DÚO' e iniciando una relación con la andaluza, Paola Olmedo también ha iniciado una nueva vida lejos de su ex marido y del Clan Campos. Y por ello, ella no ha dudado en entrar en directo en 'TardeAR' para dar una noticia bomba.

"Paola Olmedo va a contarnos en exclusiva en este programa una noticia que es sorprendente", advertía Ana Rosa Quintana antes de conectar con la ex mujer del hijo de Carmen Borrego, que entraba en directo desde un coche para anunciar algo relacionado con su vida.

Tras saludarla, Ana Rosa Quintana se dirigía a Paola Olmedo para saber si ya estaban separados y habían firmado el divorcio pero ella se negaba a hablar de ese asunto. "Yo estoy aquí más que nada para que no haya especulaciones. Yo os dije que si yo empezaba algo nuevo o hacía algo nuevo os lo iba a comentar y quiero ser clara y llevar una vida realmente normal", aseveraba ella.

"Algo nuevo que no es un negocio nuevo", le decía entonces la presentadora de 'TardeAR'. "No, no. Básicamente que estoy conociendo a alguien, estoy muy bien y quiero llevarlo lo más normal posible y que no se comente nada raro", aseguraba Paola Olmedo. "¿A esta persona ya la conocías de antes? ¿Era un amigo?", le repreguntaba Ana Rosa. "No, no era amigo. Es totalmente nuevo y totalmente fuera de este mundo", aclaraba ella.

Paola Olmedo anuncia en 'TardeAR' que tiene nuevo novio

"¿Y estás ilusionada?", trataba de saber Ana Rosa. "¿Tú quieres sentirte libre para poder hacer tu vida no y quieres aclarar que se te va a ver y que te dejen respirar no?", preguntaba Miguel Ángel Nicolás. "Efectivamente. Que todo lo que se ha especulado antes sobre si tenía una ilusión no. Y lo que quiero ahora es estar bien, que me vais a ver con alguien y que estoy fenomenal e increíble", sentenciaba.

Después, Marta López ha querido saber si el hecho de que José María Almoguera esté besándose con una chica en 'GH DÚO' si le había animado a dar este paso. "No, no tiene nada que ver ni con José ni con la familia de él. Nos llevamos bien, no hay que competir ni nada. Yo me alegro mucho por él", contestaba Paola.

Todo esto sale justo unos días después de que en 'Vamos a ver' dejaran entrever que Paola Olmedo podría ser uno de los fichajes estelares de Telecinco para 'Supervivientes 2025' después de que José María Almoguera esté participando en 'Gh DÚO 3'.