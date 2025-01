El explosivo nombre que señalan para 'Supervivientes 2025' como una de las concursantes más codiciadas

Alexia Rivas dejó caer un nombre para 'Supervivientes 2025' en el último programa de 'Vamos a ver'. En el magacín de Joaquín Prat de abordó, con Carmen Borrego en plató, el beso de su hijo José María Almoguera en 'GH DÚO' con María Sánchez.

Tanto Paola como Hugo, ex de los concursantes, reaccionaron a ese momento y, en mitad del debate, Alexia se dirigió directamente a Carmen y le preguntó qué le parecería que Paola Olmedo, su exnuera, fuera a Honduras este año como una de las concursantes bomba. Lo soltó como si tuviera información de primera mano.

Y es que la posible participación de Paola en 'Supervivientes 2025' no ha parado de sonar en las últimas semanas, justo cuando productora y cadena trabajan en la configuración del casting de cara a un estreno que, previsiblemente, tendrá lugar en marzo como ha ocurrido con las dos últimas ediciones.

Recientemente, saltó la noticia de que la producción del reality estaría interesada en Paola Olmedo dado que José María Almoguera era inviable por un problema de salud que le impediría poder pasar los exámenes médicos que deben superar todos los supervivientes antes de embarcarse en el formato.

Varios medios indicaron que Paola se encontraba en conversaciones con Mediaset para convertirse en una de las concursantes estrella de la nueva temporada de 'Supervivientes'. Sin embargo, hace pocos días los reporteros de Europa Press le preguntaron por ello y ella lo negó, aunque no de forma categórica. "Por el momento no. No voy a escupir para arriba, pero por el momento no", declaró entre risas. Es evidente que, si hubiera negociaciones, no las desvelaría por contrato.

Así, esos rumores, sumados a las sospechosas palabras de Alexia Rivas, hacen pensar que muy probablemente Paola Olmedo entre en la selección final de la quiniela de posibles candidatos a participar en 'Supervivientes 2025'. De confirmarse, la ex de Almoguera sería la representación más cercana al entorno de las Campos.