Paola Olmedo da un sorprendente giro de tuerca en su relación con Carmen Borrego tras el conflicto

Parece ser que la reconciliación entre Carmen Borrego y su hijo, José María Almoguera, está más cerca que nunca de producirse. Sobre todo a raíz de la entrada del joven en 'GH Dúo'. Precisamente, sobre este acercamiento y sobre el concurso de su exmarido ha hablado Paola Olmedo en declaraciones a Europa Press.

Al ser abordada por los periodistas a pie de calle, la exnuera de Carmen Borrego ha dejado claro que la relación entre ella y su exmarido es cordial, sobre todo por el bien del hijo que tienen en común. Sin embargo, lo que más ha sorprendido, ha sido su postura con respecto a la que fuera suegra, a la que, en su día culpó de la ruptura de su matrimonio.

Paola Olmedo permitirá a Carmen Borrego disfrutar de su nieto

Ahora que José María está en la casa de Guadalix, Paola Olmedo ha dejado claro que facilitará que la colaboradora vea, y disfrute, de su nieto: "No voy a ser yo la que evite que vea al baby. En ese aspecto conmigo, ni ella ni nadie va a tener nunca ningún tipo de problema". De esta forma, deja abierta la puerta a que Carmen se ponga en contacto con ella para acordar un encuentro entre abuela y nieto.

Un sorprendente giro de tuerca que, a buen seguro, a la hermana de Terelu Campos hace muy feliz. Y es que Paola Olmedo se ha dado cuenta de que con los reproches y las críticas, todos salían perdiendo. "Así se vive mejor y estamos más tranquilos todos", sentencia.

Además, también ha hablado sobre la reconciliación de José María Almoguera con su madre, Carmen Borrego. "Me alegro muchísimo, obvio", reconoce. Eso sí, a los rumores que apuntan que podría concursar en 'Supervivientes 2025’, deja claro, entre risas, que "por el momento no". Si bien no lo descarta en un futuro: "No voy a escupir para arriba, pero de momento no. Estoy bastante bien".