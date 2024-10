Paola Olmedo paraliza ‘TardeAR’ con esta rotunda advertencia a José María Almoguera y Carmen Borrego

Este viernes, José María Almoguera y su madre Carmen Borrego se verán las caras en ‘De Viernes’ después de que la colaboradora de ‘Vamos a ver’ asegurara que nunca se iba a sentar en un plató con su hijo. Algo que ha llevado a que incluso Joaquín Prat haya alzado la voz. Lo que nadie esperaba es que pocas horas antes, Paola Olmedo iba a lanzar una advertencia en ‘TardeAR’.

Así, a pocas horas de que José María Almoguera y Carmen Borrego se vean las caras por primera vez en televisión, Paola no dudaba en llamar en directo a ‘TardeAR’ para expresar su opinión ante este cara a cara y lanzar una advertencia al padre de su hijo.

Una llamada que desconcertaba a Frank Blanco que reconocía que no contaba con ello y se lo agradecía. «¿Cuál es el mensaje y la advertencia o petición que le has hecho a José María?», le preguntaba el presentador. «Cada uno le puede llamar como quiera, más que nada es que creo yo que hay temas que si hay que tocarlos en privado y privado es hablarlo en casa y que nadie sepa nada», le contestaba Paola Olmedo.

«Espero que no se haga protagonista a terceras personitas que tenemos en común para seguir haciendo programas o X. Hay ciertos temas que hay que tocarlos totalmente en privado en mayúscula», insistía Paola Olmedo. Una petición con la que deja claro que no quiere que hablen de su hijo y de cómo Carmen Borrego tiene que ejercer de abuela si la relación entre madre e hijo sigue siendo tensa.

El inesperado consejo de Paola Olmedo a José María Almoguera y Carmen Borrego

Una petición que para Frank Blanco era bastante sensata y el presentador se interesaba por saber si había tenido respuesta. «No, aunque sé que me lee», le contestaba Paola Olmedo. «¿Vas a ver la entrevista esta noche?», le preguntaba entonces el presentador de ‘TardeAR’ a lo que ella aseveraba que no iba a poder porque tenía un compromiso.

«¿Esperas que haya reconciliación porque toda España lo desea?», incidía Frank. «Debería ser lo suyo porque el tiempo pasa muy rápido y cuando desgastamos el tiempo con tonterías perdemos el tiempo con gente querida, creo que lo mejor que se puede hacer es llevarse bien», contestaba sin pudor Paola Olmedo. «Yo no podría estar sin hablar con mi madre, como madre nunca haremos nada perfecto», añadía.

Tras ello, la subdirectora de ‘TardeAR’ que fue la encargada de hacer la entrevista a Paola Olmedo le preguntaba si más allá del asunto de las exclusivas había otros motivos por los que había roto su relación con José María. Y Paola le respondía que «sí» pero que eran cosas que se quedaban para hablar en privado. «La separación ya está hecha, he hablado las cosas públicas que han dicho ellos pero no voy a hablar de cosas que no se sacan, yo no lo publico», concluía.