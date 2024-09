Carmen Borrego desmantela este detalle de la entrevista de Paola Olmedo en ‘TardeAR’

El conflicto entre Carmen Borrego, José María Almoguera y Paola Olmedo continúa creciendo a medida que conquistan más platós de televisión. La última en sumarse al mediático cruce de acusaciones en los espacios de Telecinco ha sido la exnuera de la malagueña. Paola Olmedo ha protagonizado su primera entrevista televisada de la mano de ‘TardeAR’, y la hermana de Terelu Campos no ha dudado en contestar en ‘Vamos a ver’.

Junto al fallecimiento de Julián Muñoz, las incendiarias palabras de Paola Olmedo en su primera exclusiva para ‘TardeAR’ fueron el gran tema de este martes en ‘Vamos a ver’. «Ahora mismo estoy muy vulnerable a todo. Prácticamente, nadie me ha visto llorar a mí. No puedo más. Nunca nadie me ha hecho tanto daño como con esto. Quiero que acabe«, asegura la ex de José María Almoguera en el vídeo emitido.

Carmen Borrego responde a Paola Olmedo tras sus últimas acusaciones en ‘TardeAR’

Un primer contacto con la televisión en el que Olmedo ha vuelto a desacreditar a Carmen Borrego en su versión sobre la exclusiva del embarazo. Mientras que la hija de María Teresa Campos ha asegurado en numerosas ocasiones que su antigua nuera estaba al tanto de la entrevista, la manicurista ha vuelto a cargar insistiendo en que ella se enteró el mismo día de su publicación. Una nueva revelación que afecta también a Almoguera, pues al parecer fue quién negoció la exclusiva con su madre.

Carmen Borrego en ‘Vamos a ver’

La exnuera de Borrego aprovechaba también para denunciar otra encerrona de su antigua suegra antes de poner rumbo a Honduras. «Estaba toda la prensa en la puerta. Había seis personas allí. Y que la respuesta de ellos sea: ‘No lo he visto, no hay prensa’. No me gusta que se me tome por tonta», aseguró Olmedo antes de que la hermana de Terelu Campos contestase finalmente desde el programa de Joaquín Prat a todas las acusaciones.

«Siento muchísimo que Paola esté mal, no creas que me da igual, porque no me da igual. Es la madre de mi nieto y no voy a hablar mal de ella nunca. No entiendo por qué habla en plural, porque yo con el tema de la prensa no he hablado nunca con ella, solo con mi hijo», comenzó explicando Carmen Borrego, dirigiéndose de forma respetuosa a la expareja de su hijo en todo momento.

«Todos somos víctimas de nuestros errores y nuestros aciertos«, ha clamado. Eso sí, ha desmentido a Paola Olmedo dejando claro que tanto su hijo como su entonces nuera eran conocedores de que iba a dar la exclusiva de su embarazo: «Fue en el salón de mi casa. Estaban los dos presentes y los dos de acuerdo (…) Luego se arrepintieron, pero tenían conocimiento».

«He pedido disculpas, no puedo decir nada más»

Sin juzgar su salto a la televisión para seguir perpetuando el drama, la madre de José María Almoguera continuó su reflexión sobre la situación actual entre ambas. «Además, he respetado que días puntuales no hayan estado en ciertos encuentros por la prensa. Lo he respetado, porque no quería que se incendiara esa llama, porque aquí hemos sufrido todos», insistió la malagueña, que aprovechó para hacer un último llamamiento a su hijo.

«He pedido disculpas y no puedo decir nada más. Si Paola quiere hablar conmigo y me facilita ver a mi nieto… pero creo que debe participar también mi hijo, porque es su padre«, sugirió Carmen Borrego en un último intento de retomar el contacto con su nieto y reencontrarse con su hijo tras el cruce de acusaciones vivido en su último scoop para ‘De Viernes’, al cual la malagueña se tuvo que enfrentar en riguroso directo desde plató.