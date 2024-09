Paola Olmedo apunta y dispara con una advertencia a Carmen Borrego sobre lo que más le puede doler

Paola Olmedo ha roto su silencio en televisión, apenas unos días después de la entrevista que su exmarido, José María Almoguera, concedió en ‘¡De viernes!’. ‘TardeAR’ ha sido el programa elegido por la exnuera de Carmen Borrego para dar su versión sobre su ruptura con el padre de su hijo y, de paso, volver a cargar contra la que fue su suegra.

Ana Rosa ha anunciado que se irían revelando detalles de esta entrevista con Paola Olmedo a lo largo de los días. «Estamos terminando de realizar una entrevista a Paola Olmedo. Larga, casi cuatro horas de entrevista», ha comenzado diciendo Juan Serrano, el director de contenidos de ‘TardeAR’. Aunque «ha costado bastante porque ella huye de las cámaras», ha añadido.

Según Juan Serrano, España tiene a Paola como la ‘mala de la película’, por lo que esta entrevista le puede venir muy bien para demostrar que no es así. «Ella no se ha dado cuenta de que puede haber un giro, un cambio de percepción. Es como si tuviera algo que esconder y ahora que lo ha soltado todo no es consciente», asegura el director.

Paola Olmedo, hundida durante la entrevista en ‘TardeAR’

La primera pregunta a la que se ha sometido es una muy sencilla: «¿Qué tal estás?». A lo que ella se ha limitado a responder: «Fatal», tras lo cual se ha echado a llorar. Paola cree que «si habla y deja las cosas claras, se va a acabar todo esto», ha explicado Serrano.

La empresaria ha dejado entrever que ha sido José María quien no ha querido que su ex y su madre hagan las paces. «Le he pedido muchas veces a José María sentarme a hablar con su madre y él no ha querido», ha dejado claro. Eso sí, pese a que intentará acercar posturas con su exsuegra, no busca tener una amistad con ella, ni mucho menos: «Es muy fácil decir ‘yo no voy a hablar’ pero sí insinuar. Si quieres ejercer de abuela, no hables, actúa».

Además, ha asegurado que no existe buena relación en la familia Campos, ya que los problemas son contantes: «Tienen un gran problema de comunicación en la familia». Unas durísimas declaraciones que no gustarán nada a Carmen Borrego. A la pregunta de si entendía que su ex se mostrara decepcionado con su última entrevista en una revista, Paola sentencia: «Ah, ¿qué está decepcionado? Pues bienvenido al club de las decepciones».

Los colaboradores de ‘TardeAR’, impactados con la entrevista

Juan Serrano ha ido hasta el control de cámaras junto a lo colaboradores de ‘TardeAR’ para ver un primer testimonio de Paola Olmedo. Acto seguido, le ha pedido al realizador que les pusiese ese primer vídeo a Leticia Requejo, Miguel Ángel Nicolás y el resto de colaboradores. Todos ellos la han visto totalmente «hundida y derrumbada».

Tras ver el vídeo, Leticia Requejo ha cambiado su percepción sobre Paola, como así ha reconocido ella misma: «He sido muy crítica con Paola y a lo mejor escuchándola en esta entrevista puedo cambiar de opinión y entenderla más».

Por último, la subdirectora del programa ha entrado en el plató de ‘TardeAR’ para hablar sobre la entrevista que ha tenido con Paola Olmedo, quien ha empezado la charla hundida. «Me están pasando demasiadas cosas, no puedo más. Nunca nadie ha podido hacerme tanto daño». Tras lo cual, ha vuelto a cargar contra Carmen Borrego: «Ha vendido un embarazo sin mi consentimiento, es ir en contra de ella. Apaga y vámonos si no puedo decir nada».