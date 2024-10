Joaquín Prat, ante el contrato de Carmen Borrego con ‘De Viernes’: «Me limpio el culo con él»

Carmen Borrego y José María Almoguera van a estar en ‘De Viernes’. Y el asunto ha generado un encendido debate en el club social de ‘Vamos a ver’, donde Joaquín Prat ha dado un golpe en la mesa y ha cuestionado que Borrego se siente en el programa nocturno con su hijo y se excuse con que lo hace por cumplir con un contrato.

En primer lugar, Adriana Dorronsoro, colaboradora de la sección, ha dado algunas claves a horas de que se produzca ese entrevista de madre e hijo: «La situación entre madre e hijo no ha mejorado. A mi lo que me dicen es que José María va muy cerrado a una reconciliación y Carmen está muy nerviosa. Tenía un contrato con ‘De Viernes’ por el que tenía que ir esta noche a esa entrevista. Quiere quitárselo y terminar con todo y me aseguran que no han cambiado esa cláusula que decía que no podían coincidir en plató. Esta noche no se van a sentar juntos en un plató. Primero va a haber una entrevista de Carmen, luego una entrevista con José María, pero les van a dar la posibilidad de verse y veremos lo que pasa».

Tras escuchar a su compañera, Joaquín Prat se ha revuelto y ha estallado, criticando que Carmen Borrego se doblegue a un contrato con un programa de televisión y priorice el show frente a una acercamiento en privado: «Yo tengo un conflicto con mi hijo, que tengo que arreglar en privado porque no hay otra forma de arreglarlo y me vienen y me dicen que tengo un contrato que cumplir y me limpio el culo con ese contrato», ha exclamado.

«Ole, porque yo lo llevo diciendo desde el primer día», le ha aplaudido Isabel Rábago, que ha condenado la actitud de Borrego con la prensa cuando está «fomentado» el show y que le ha pedido «educación» y no «montar esos numeritos» en la calle. «Sentido común, esto es el fucking show, todo lo que van diciendo se les cae. Ninguno es coherente», ha apostillado Antonio Rossi.

«Yo no me la creo ya. Decía aquí sentada que no iba a hablar y en ‘De Viernes’ sí que habla porque hay un cheque de por medio. Es que todos hemos dicho que no a un contrato y, antes de tener un conflicto con tu hijo, te vas a vivir debajo de un puente si hace falta, así de claro te lo digo», ha rematado Alexia Rivas.