Los 5 potentes estrenos del 6 a 12 de enero en Netflix, Prime Video, Movistar+, Disney+ o MAX

Llega la semana de Reyes, y no solo vamos a tener los regalos que nos den nuestros familiares y amigos. No, no. Las plataformas de streaming tienen bien apuntado lo que queremos y aquí os damos una muestra de todos los estrenos que llegan esta semana. Y ojo, porque son títulos muy fuertes. De hecho, uno de ellos es la esperadísima tercera temporada de 'Machos alfa', la comedia por excelencia de Netflix. Los hombres más cavernícolas y machirulos de nuestra ficción regresan una vez más para seguir deconstruyéndose y hacernos reír en el proceso. ¡Y tan solo un año después de la anterior temporada! ¡Por fin volvemos a temporada por año!

No es el único estreno potente de la semana. En MAX nos llega la esperadísima 'The Pitt', un drama médico de altos vuelos, con un ritmo incesante y unos médicos al borde del colapso. ¿Se convertirá en la nueva 'Urgencias'? Y, si queremos más adrenalina aún, tenemos dos propuestas de terror. Una en formato película, con Russell Crowe como protagonista: 'El exorcismo de Georgetown'. Y, por otro lado, la segunda temporada de la nueva adaptación de 'Pesadillas', con David Schwimmer de protagonista. Y si tenemos ganas de un buen drama humano, qué mejor que una de las favoritas para los premios Goya de este año: 'El 47', protagonizada por Eduard Fernández.

Estrenos en Netflix

Machos Alfa (Temporada 3) (SERIE)

Sinopsis: Los 'Machos Alfa' descubrirán nuevos conceptos contrarios al feminismo como la machosfera o los incels. Santi entenderá que algunas mujeres tienden a evitar el compromiso y, por otro lado, Raúl se enfrentará a la anarquía romántica que practica Luz mientras se adapta a las tradiciones religiosas que han llegado a su vida.

¿Qué tendrán estos machirulos para que nos gusten tanto y nos hagan reír como nadie? ¿Quizá tenga algo que ver que es una serie creada por los hermanos Caballero, responsables de 'La que se avecina' o 'Muertos S.L.'? Con 'Machos alfa' han conseguido refinar un poco mejor un humor ya marca de la casa. Y la química entre sus protagonistas es tan real y tan buena que hace que todo funcione como un reloj. Sí, hay chistes que no acaban de caer del todo bien, pero después de tres temporadas, ya queremos a los personajes como si fueran nuestros amigos. Una crítica cínica y divertida sobre el machismo actual, y también sobre cómo todo ello afecta a una sociedad que cada vez mira más todo con lupa.

Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero volverán a retomar sus personajes y vivirán nuevas tramas intentado adaptarse a la era de la nueva masculinidad. En esta tercera entrega, además, tendremos nuevos personajes. Así que se unen al reparto Marta Hazas (‘Velvet’), Paloma Bloyd (‘Cuéntame cómo pasó’, ‘Perdona si te llamo amor’), Jon Kortajarena (‘Alta mar’, ‘El Inmortal’) y Macarena Gómez (‘Sagrada Familia’, ‘30 monedas’).

Fecha de estreno: 10 de enero

Estrenos en Movistar Plus+

El 47 (PELÍCULA)

Sinopsis: Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la línea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir: los autobuses no podían subir las cuestas del distrito de Torre Baró. Un acto de rebeldía que demostró ser un catalizador para el cambio, de que las personas se enorgullecen de sus raíces, de una lucha del vecindario, de la clase trabajadora que ayudó a crear la Barcelona moderna de los años 70.

'El 47' cuenta la historia de un acto de disidencia pacífica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Ojo que la película de Marcel Barrena parte como una de las favoritas de los Premios Goya de este año, con unas impresionantes 14 nominaciones. Y, por supuesto, su protagonista Eduard Fernández está en todas las quinielas para llevarse el premio a Mejor Actor (aunque ojo, nominado por 'Marco', no por 'El 47'). Una historia basada en hechos reales con un reparto que aporta dinamismo y emoción a una trama increíble. En él encontramos a Clara Segura, Zoe Bonafonte, Salva Reina, Óscar de la Fuente, Betsy Túrnez, Vicente Romero, David Verdaguer y Carlos Cuevas.

Fecha de estreno: 10 de enero

El exorcismo de Georgetown (PELÍCULA)

Sinopsis: Anthony Miller es un actor con problemas que empieza a desmoronarse durante el rodaje de una película de terror sobrenatural. Su hija, de la que está distanciado, se pregunta si su padre está volviendo a sus adicciones del pasado o si hay algo más siniestro detrás...

Parece que Russell Crowe ha encontrado su filón en el cine de terror y, sobre todo, en películas de exorcismo. Un año después de su 'El exorcista del Papa' vuelve a enfrentarse al demonio, pero esta vez como actor problemático. Dirigido por Joshua John Miller, guionista de la reivindicable 'The final girls', e hijo de Jason Miller (el padre Karras en 'El Exorcista'), esta película se rodó en el ya lejano 2019. Pero el COVID la enterró en el olvido y nos llegó este año a los cines, aunque un poco sin pena ni gloria. Ahora ya podemos verla en streaming y, aunque no es la mejor película de terror del año, y tampoco da verdadero miedo, tiene ideas interesantes. Y ver a Crowe disfrutando mientras actúa también siempre es un punto positivo.

Fecha de estreno: 12 de enero

Estrenos en MAX

The Pitt (SERIE)

Sinopsis: La vida cotidiana de los profesionales de la salud en un hospital de Pittsburgh hacen malabarismos con las crisis personales, la política en el lugar de trabajo y la carga emocional de tratar a pacientes en estado crítico.

Creada por R. Scott Gemmill y protagonizada por Noah Wyle, 'The Pitt' es una de esas series de médicos y dramas entre los trabajadores de un hospital que tanto nos gustan. La serie de MAX podría ser el resultado entre unir la adrenalítica 'The Bear' y la clásica 'Urgencias' en una coctelera. Y, pese a que no ha tenido las críticas tan entusiastas que se esperaban, sí que promete ser una de esas ficciones de las que todo el mundo hable. Porque lo que la hace diferente es que sus episodios transcurren en tiempo real: 15 episodios que cubren 15 horas de un turno de hospital. Así que esperamos una historia que no nos suelte.

Fecha de estreno: 10 de enero

Estrenos en Disney Plus

Pesadillas: la desaparición (SERIE)

Sinopsis: Unos hermanos adolescentes descubren una amenaza dentro de su casa, lo que desencadena una cadena de acontecimientos que desvelan un profundo misterio. A medida que se adentran en lo desconocido, el dúo se ve envuelto en la historia de cinco adolescentes que desaparecieron misteriosamente en 1994.

Si hay una saga de libros que marcó por completo los años 90, esa es la saga de 'Pesadillas', escrita por R.L. Stine. El conocido como 'Stephen King de los niños' escribió más de cien libros, ya no solo de 'Pesadillas', sino de 'La calle del terror' que ya tuvo una adaptación libre en Netflix. En la década de los 90 también estuvo la serie basada en 'Pesadillas' (con ese opening que tanto recordamos, con el perro poseído) y se ha instalado en el imaginario colectivo. Su música, sus historias, sus giros imposibles. Luego llegarían dos adaptaciones en formato película demasiado infantiles. Pero el año pasado Disney apostó de nuevo por estas historias de terror y nos dio una temporada muy interesante, con Justin Long de protagonista.

Ahora nos llega una segunda temporada que, pese a que parece no tener mucha conexión con la primera, seguirá dándonos sustos y algunas escenas bastante perturbadoras. Por lo visto en el avance, parece que 'Pesadillas: la desaparición' va a adaptar dos de los clásicos de Stine. Es decir, 'Sangre de monstruo' y '¡No bajes al sótano!'. Y, en estos diez nuevos episodios tendremos el fichaje estelar de David Schwimmer. Y sí, todas las críticas destacan la interpretación del mítico Ross Geller como uno de los puntos fuertes de esta nueva temporada.

Fecha de estreno: 10 de enero

Más estrenos semanales