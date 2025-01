Ana Rosa Quintana lanza este órdago a Jorge Javier y le "prepara" para su futuro en Telecinco

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez le dedicaba una carta a Ana Rosa Quintana en la revista Lecturas de cara a su regreso a las mañanas de Telecinco. En ella, el presentador de 'El diario de Jorge' recuerda sus inicios en televisión con la presentadora y todas las idas y venidas que han tenido.

"Con Ana Rosa Quintana he discutido, nos hemos lanzado pullas, me he enfadado, me he desenfadado, me he reído, me ha sacado de quicio", destaca Jorge Javier Vázquez recurriendo al tema 'me gusta todo de ti, pero tú no' de Serrat para ejemplificar lo que le sucede con la presentadora.

"Eso me pasa a veces con Ana Rosa, sobre todo cuando habla de política. No puedo con ella. Somos la noche y el día y cada vez se acentúan más nuestras diferencias. La escucho y se me llevan los demonios. Me estalla la cabeza. Pero cuando me encuentro con ella, me olvido de todo eso y se me vienen a la cabeza todos los buenos momentos que hemos vivido juntos", prosigue diciendo Jorge Javier en su misiva.

Una carta que se ha colado este miércoles en directo en Telecinco pues Ana Rosa ha querido contestar a su compañero en su conexión diaria para darle el relevo a 'TardeAR' desde 'El diario de Jorge'. "Hola Jorge, oye primero quiero darte las gracias por la carta que has escrito en Lecturas. Es muy bonita y además me hace recordar esa amistad que nos une desde hace tantísimos años", empezaba diciéndole la madrileña.

Ana Rosa le agradece a Jorge Javier su carta y le lanza un aviso

"Entre otras cosas dices que hemos pasado por muchas etapas y que disfrutábamos mucho los dos comentando las noticias del corazón, gracias porque me hace recordar esos momentos y esas idas y venidas, casi siempre idas de ti ehhh, que te has ido varias veces", aseveraba Ana Rosa. "Es verdad, yo siempre me he estado yendo", reconocía Jorge Javier. "Somos los Richard Burton y la Liz Taylor televisivos", añadía el presentador. "Es verdad. Tú eres Liz Taylor y yo Richard Burton", apostillaba Ana Rosa.

"La democracia es así, cada uno piensa de una manera y todos nos tenemos que respetar. Entiendo que yo te ponga de los nervios cuando hablo de política, así que prepárate para el lunes por la mañana", le soltaba a modo de aviso Quintana. "Claro que me pones de los nervios fundamentalmente porque yo siempre llevo la razón", terminaba diciéndole el catalán entre risas antes de despedirse.

No obstante, después en el arranque de 'TardeAR', Ana Rosa volvía a hacer referencia a la carta de su compañero junto a los colaboradores de la tertulia VIP. "Estoy super emocionada, una ex pareja mía ha escrito una carta muy emotiva, es casi tan emotiva como la que Pedro Sánchez escribió a su mujer en Twitter y por eso ha conseguido emocionarnos muchísimo. Él no es presidente, pero es el dueño del cortijo y sobre todo un amigo de toda la vida, hablo de Jorge Javier Vázquez que me ha acompañado en tantas aventuras y desventuras", comentaba la presentadora.

Ana Rosa, clara sobre Jorge Javier Vázquez: "Es un gran comunicador"

Tras ver un vídeo resumiendo parte de su carta y lo que han vivido juntos, Ana Rosa hacía referencia a que han sido 30 años de relación. "Hemos estado en las dos cadenas juntos la mayor parte del tiempo, luego los últimos años no y luego épocas en las que nos hemos distanciado mucho por cosas ridículas. Si lo bueno de una democracia es que cada uno pensamos de una manera, los países donde todos piensan igual ya sabemos todos cuáles son Venezuela, China, las dictaduras", sentenciaba ella.

Después, Beatriz Archidona le preguntaba a su 'jefa' si había algo que le había molestado de lo que haya podido decir Jorge Javier Vázquez sobre ella en algún momento determinado. "Hombre ha habido tiritos bien tirados. Pero es que luego ya cuando pasa el tiempo, hemos estado juntos, separados, buenos momentos para él y no tan buenos a lo mejor para mí y al final cuando estás con una persona al que le tienes cariño y admiración porque Jorge es un gran comunicador de este país, que ha habido épocas en las que lo ha perdido y yo se lo he dicho que lo suyo era la rapidez, la sonrisa, la ironía y yo le dije no lo pierdas. Ahora creo que está en una etapa que lo ha recuperado", contestaba Quintana.

Finalmente, Ana Rosa Quintana se refería a sus rifirrafes con Jorge Javier Vázquez por temas políticos era clara. "Él es más visceral, que él piense lo que piensa, o que le presente un libro a Pedro Sánchez me parece fenomenal, es su problema y el de Pedro Sánchez", soltaba con ironía. "Pero a mí esto no me va a alejar de los amigos. Él se cabreaba pero luego pasaba y luego también los entornos también influyen en la gente", concluía en una clara alusión al universo 'Sálvame'. "Yo solo voy a hacer lo que sé hacer que es contar las cosas que pasan como pasan, al que le guste bien y al que no le guste también", añadía a modo de órdago.