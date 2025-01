Jorge Javier pone los puntos sobre las íes a Ana Rosa ante el bandazo de Mediaset: "No puedo con ella"

Jorge Javier Vázquez ha dedicado su blog semanal a hablar del terremoto informativo de la pasada semana: la vuelta de Ana Rosa Quintana a las mañanas de Telecinco con 'El programa de AR' tras una fallida etapa de año y medio en las tardes del canal.

El comunicador se confiesa impresionado con la noticia y admite que, incluso, le pareció un bulo en los primeros minutos. "Cuando el miércoles por la tarde leí que Ana Rosa pasaba a las mañanas pensé que era una fake news. Cuando minutos más tarde ella misma lo confirmó en 'TardeAR', intuí que se avecinaba terremoto informativo", empieza escribiendo.

"Cuando esa misma noche me la encontré en la copa de despedida de Manuel Villanueva –director de contenidos de Mediaset durante veinte años- me salió darle un abrazo. Y me dije a mí mismo: 'Confirmado: eres una estrella de la televisión'", bromea. Y es que, según Jorge Javier Vázquez, una de las características más importantes de las estrellas de la TV consiste "en poder llegar a establecer una relación de cariño con alguien con quien no tienes nada que ver". Tanto él como Quintana están, efectivamente, en las antípodas.

Jorge hace un repaso de los programas en los que ha trabajado con Ana Rosa. En primer lugar, la recuerda como espectador por 'Veredicto', programa de los mediodías de Telecinco en 1994. En ese momento, para el catalán la periodista era "muy divertida, cercana y moderna en sus opiniones". ¿Quiere decir que ahora no? Vázquez no da puntada sin hilo. Acto seguido, expresa su relación laboral de "idas y venidas" en 'Extra Rosa', 'Sabor a ti', 'Rumore, rumore' o las mañanas de Telecinco.

Relación de altibajos que también se extrapola a lo personal. "Con Ana Rosa Quintana he discutido, nos hemos lanzado pullas, me he enfadado, me he desenfadado, me he reído, me ha sacado de quicio", expone Jorge Javier Vázquez, recurriendo al 'me gusta todo de ti, pero tú no' de Serrat para ejemplificar lo que le sucede con la presentadora.

"Eso me pasa a veces con Ana Rosa, sobre todo cuando habla de política. No puedo con ella. Somos la noche y el día y cada vez se acentúan más nuestras diferencias. La escucho y se me llevan los demonios. Me estalla la cabeza. Pero cuando me encuentro con ella, me olvido de todo eso y se me vienen a la cabeza todos los buenos momentos que hemos vivido juntos. Que han sido miles", sentencia en su carta.

Jorge Javier: "Ana Rosa se va a las mañanas, volverá a hablar de política y yo me volveré a echar las manos a la cabeza"

No obstante, Jorge Javier Vázquez asegura que, pese a todo lo que le separa de Ana Rosa, "deseo que le vaya bien en las mañanas". Y da sus argumentos: "Primero, por el cariño que da el roce. No creo que sea muy difícil de entender. Y segundo, porque lo que sea bueno para ella también lo será para mi empresa. Porque Mediaset no son solo sus directivos. Para mí es, fundamentalmente, toda esa gente con la que ya llevo trabajando 23 años: los de sonido, los de iluminación, los regidores. Todos aquellos que hacen posible que una cadena funcione".

"El caso es que Ana Rosa se va a las mañanas. Y volverá a hablar de política. Y yo me volveré a echar las manos a la cabeza. Ojalá un ‘plot twist’. Un giro en la trama, que este blog también lo lee mi madre. Sería un sueño ver a Ana Rosa alternando y colegueando con Irene Montero y huyendo de Cuca Gamarra. A estas alturas de su vida y después de tantos años cotizados ojalá que se vuelva loca y nos deje a todos descolocados. Sería una fantasía orgásmica", concluye Jorge Javier como deseo.