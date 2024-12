Rubén Amón pone los puntos sobre las íes a Isabel Díaz Ayuso por lo hecho con Marisa Paredes

Rubén Amón se ha pronunciado con gran contundencia en 'Espejo Público' ante la ausencia de Isabel Díaz Ayuso o Almeida en la capilla ardiente de la actriz Marisa Paredes, instalada en la mañana de este miércoles en el Teatro Español de Madrid.

A este emblemático lugar, situado justo donde ella nació, no han parado de acudir personalidades de la cultura y de la política para despedir a la denominada 'musa de Almodóvar'. "Han asistido miembros del gobierno, pero no nos consta que nadie de la Comunidad de Madrid haya ido", ha señalado Susanna Griso.

"Es totalmente pintoresco utilizar esta situación en caliente para hacer un mitin político como ha hecho Yolanda Díaz, pero más insólito es que la derecha no se sienta obligada a acudir a un acto de reconocimiento artístico. Me da igual la ideología de Marisa Paredes, si es de izquierdas o si se significó contra la tala de los árboles de la Plaza de Santa Ana", ha sentenciado Rubén Amón, poniendo el foco en la polémica ausencia de Ayuso y también, por extensión, del alcalde de Madrid, pues la intérprete, como apuntamos, era de la capital.

"Hay que reconocer la envergadura artística y la trayectoria", ha añadido el colaborador. Sin embargo, en 'Espejo Público' le han recordado que, el año pasado, cuando falleció Concha Velasco, Marisa Paredes se mostró contrariada con la presencia de Isabel Díaz Ayuso en el velatorio. "Por respeto ha hecho lo que tenía que hacer", ha apuntado Gema López.

"En la capilla ardiente de Concha Velasco, Marisa no quería ver a Ayuso. No sé hasta qué punto la presencia de Ayuso hoy en la capilla ardiente se vería hasta como una provocación", ha apostillado en la misma dirección Susanna Griso, defendiendo esa criticada ausencia.

"¿Cuándo entenderemos que los gobernantes representan a todos los ciudadanos? Tanto a los que te gustan como a los que no. No tiene que haber debate. La presencia de Ayuso, de Almeida y de Feijóo si me apuras están obligadas por la altura artística del personaje que ha fallecido", ha rematado alto y claro Rubén Amón.