Jorge Fernández, presentador de 'La Ruleta', sufre un accidente y da la última hora de su estado de salud

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte', Jorge Fernández, ha sufrido un accidente mientras esquiaba en Baqueira Beret. Por fortuna, todo quedó en un susto y tan solo se ha roto una costilla, como así ha explicado él mismo a través de sus redes sociales, donde también ha desvelado el motivo del percance.

"Cómo romperte una costilla esquiando de la manera más tonta", ha escrito Jorge Fernández en su perfil de Instagram junto al vídeo de la caída. Según ha explicado: "Todo iba perfecto hasta que de la manera más tonta y en parado, se me engancha el esquí de arriba con una pequeña rama, pivoto dando un pequeño 'trompo' y caigo de costado con el único tronco cortado por alguien que había en toda la bajada".

¿El resultado?: "Fractura de la novena costilla y se me acabó el esquí por lo menos para mes y medio”, ha concluido el presentador del concurso estrella de Antena 3. Las reacciones no se han hecho esperar. Numerosos compañeros de profesión le han mostrado su apoyo, como Roberto Leal, quien le ha puesto: "Dios. Mucho ánimo, Jorge".

Jorge Fernández agradece a sus seguidores los mensajes de apoyo

Además, en una historia de Instagram, Jorge Fernández ha querido agradecer a sus seguidores el apoyo recibido en estos últimos días. "Muchas gracias a todas las personas que me habéis escrito para desearme una pronta recuperación. Han sido muchos comentarios y no puedo responder a todos. Gracias de corazón", ha escrito el comunicador.

Este no ha sido el único problema de salud que ha padecido Jorge Fernández. Ya hace algún tiempo que sufre el síndrome de Lyme, provocado por la picadura de una garrapata y los excesivos niveles de mercurio existentes en su cuerpo. Así lo explicó él mismo en el podcast 'Tengo un plan': "Yo me cuido de alimentación, hago deporte, gestiono mi sueño. O sea, todo lo que parece que hay que hacerlo bien yo lo hacía y me empecé a sentir muy mal".

Tras diagnosticarle de este síndrome, el presentador vio "que tenía mercurio también, muchos niveles de mercurio, porque yo durante 15 años de mi vida comí muchísimo atún. Muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. Me hacía los sándwiches de atún para ir al gimnasio porque el atún es proteína y Omega 3. Yo no sabía que el atún tenía mercurio. Entonces yo me ponía morado. Entre una cosa y otra, pues yo no sé si habría un día que yo no comiera atún. Así durante 15 años de mi vida, pues yo tenía unos niveles de mercurio brutales". Este exceso le causó un desequilibrio hormonal que le llevó a perder doce kilos.