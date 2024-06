Jorge Fernández, presentador de ‘La ruleta de la suerte’, revive su enfermedad: «Es muy jodida»

‘Espejo Público’ ha abordado el problema de las garrapatas y cómo puede afectar a los humanos. A raíz de esto, este lunes han entrevistado a Jorge Fernández, que aún padece de la enfermedad de Lyme, una de las afecciones trasmitida por estos animales.

«Es una enfermedad muy jodida. Una garrapata en un sistema inmunológico muy debilitado, cuando te pilla fuerte, no da como resultado ni la primera ni la cuarta muerte que existe, muchas más. En España, afortunadamente, se da un poquito menos», explica el presentador de ‘La ruleta de la suerte’.

Jorge Fernández reconoce que en nuestro país «se sabe muy poquito sobre la enfermedad Lyme e incluso muchos médicos no saben lo que es. Hay muchos que, como en España no está recogida como una enfermedad, no la diagnostican. Yo lo he sufrido, hace cinco o seis años, cuando me la descubrieron me decían ‘no existe, si no está reconocida no existe’. Me decían que era fibromialgia facial crónica, ese saco roto que te meten junto al colon irritable, pero que realmente es una enfermedad Lyme».

El infierno de Jorge Fernández por culpa de la enfermedad de Lyme

El presentador ha recordado el calvario que sufrió por culpa de la enfermedad: «Tardan tanto en diagnosticarla porque no hay médicos especializados. Cuando te empiezas a sentir mal… es una enfermedad multifactorial. La llaman la gran imitadora porque puede parecer muchas otras. Para dar con ella exactamente se necesitan unos tests muy concretos que son bastante caros. Los que no son tan caros no son tan eficientes».

«Empiezas a estar cansado, te duelen las articulaciones, empiezas a tener neblina mental, estás irascible, irritable…». «Yo todavía tengo síntomas, sobre todo dolor de articulaciones y el estómago. Mi doctora me dijo que mi mayor medicina era no tener estrés porque afecta al sistema inmunológico», explica Jorge Fernández en el magacín matinal de Antena 3.

También habla de la necesidad de dar con un buen profesional: «Es una enfermedad crónica. Se hace una mancha roja y alrededor un aro menos rojo… cuando te pasa eso tienes que ir rápidamente al médico. Y dar con alguien experto en la materia y que te recete el antibiótico exacto en las dos primeras semanas. Tiene una forma concreta y unos protocolos concretos que seguir».

«Para no alarmar, no todas las garrapatas contagian, solo las que están contaminadas normalmente por un venado. Yo tuve mala suerte. Cuando me lo diagnosticaron ni yo sabía lo que era. Llevaba tres años jodido, perdí 13 kilos. No lo dejé pasar y al menos sabia lo que me pasaba», concluye.