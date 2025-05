El mítico cantante de 'La Ruleta de la Suerte' habla del precio de su puesto en el concurso: "Hay mucha maldad"

Joaquín Padilla es, desde hace años, la voz de 'La ruleta de la suerte', el concurso que presenta con gran éxito Jorge Fernández en Antena 3. Ahora, el cantante ha visitado el canal de Twitch de Reckyem, donde se ha sincerado sobre el acoso que sufre en redes sociales por su labor en el programa. Sus palabras, han corrido como la espuma y no han tardado en hacerse virales.

"Te voy a decir la verdad, a mí el odio que recibo me la trae al pairo", ha comenzado diciendo. Lo que sí le duele es el daño que esos mensajes pueden provocar en su familia: "El único día que hubiera matado a personas es el día que mi hija de nueve años me llamó llorando porque había visto un video en TikTok donde decían que era lo peor".

Y es que, la gente desconoce el enorme trabajo que hay detrás, que no es solamente cantar versiones de temas conocidos en 'La ruleta de la suerte'. Según explica en esta charla, su trabajo conlleva una gran dificultas técnica y logística. "No hay ensayo. A mí lo que me muestran es un link de YouTube el día antes", asegura. Pese a esto, él consigue adaptar cada día diversos estilos musicales, desde el pop español hasta el heavy metal, acompañado tan solo por dos músicos más.

El cantante de 'La ruleta de la suerte' sobre los ataques en redes: "Hay mucha maldad"

Joaquín Padilla, conocido por su trayectoria con el grupo Iguana Tango, deja claro que quienes de verdad entienden el oficio sí que valoran su trabajo en el programa. "Yo hago un tema de David de María y él me escribe 'gracias, qué difícil lo que haces'. La profesión lo sabe. Hago un tema de Niña Pastori y lo destrozo, pero pon a Niña Pastori a hacer uno de Obús sin ensayar, y también lo va a destrozar", asegura.

Lo que más le duele son las críticas destructivas, que van a hacer daño: "Hay mucha maldad. Hay gente que pone que eres gilipollas, pero es que en el mensaje te enlaza para que lo veas, y también al programa, para que lo vean en tu trabajo. Si eres una persona menos fuerte o eres una persona que tiene problemas, porque todos tenemos algún momento de bajón o estás depre, hay peña que puede tomar decisiones equivocadas, que le puede generar un problema a una persona".

Aunque este no es su caso, ya que el vocalista de 'La ruleta de la suerte' prefiere no prestarle mucha atención a lo que se dice de él en redes sociales, limitándose a hacer bien su trabajo. Él está contento con el reconocimiento que obtiene de sus compañeros de profesión, que es lo único que le importa.